"Winterfest" lockt mit Riesenrutsche und Panorama-Terrasse: Jetzt wird der Altmarkt vereist

Dresden - Hoch lebe der Winter! Die kalte Jahreszeit wird mit dem dritten " Dresdner Winterfest" ab Mittwoch auf dem Altmarkt gefeiert.

Mitarbeiterin Mandy Rauthe (44) zieht sich die Schlittschuhe für einen Probelauf an. © Holm Helis

Mit einem kleinen Festumzug samt Goldener Reiterin und Radeberger Spielmannszug (17 Uhr) sowie einem Gastauftritt der Revue "Aschenputtel on Ice" (18 Uhr) und anschließender Eisdisco startet das Wintervergnügen.

Und das ist wahrlich kein Schnee von gestern - das Konzept wurde verfeinert und verbessert. Neu gegenüber dem Vorjahr: "Die 6,40 Meter hohe Riesenrutsche wurde gedreht und hat jetzt einen deutlich längeren Auslauf", so die Veranstalter Holger Zastrow (56) und Matteo Böhme (43).

Die Eisstockbahnen bekommen ebenfalls einen neuen Platz. Weg vom Eisoval, hin zur Hüttenzauber-Après-Ski-Pagode. Das Riesenrad steht diesmal neben der Panorama-Terrasse und macht Platz für neue Gastrostände am 120 Meter langen Iceway. Herzstück war und bleibt die 700 Quadratmeter große Eisfläche.

In 20 Pagoden bieten Gastronomen und Händler kulinarische Vielfalt und verschiedene Waren an. Ein nostalgisches Karussell dreht sich, Glitzerfiguren laden als Selfie-Points ein. Das Eventprogramm vergrößert sich: "An drei statt zwei Tagen laden wir zur Eisdisco ein, von Mittwoch bis Freitag. Der Club Bodenlos und die DJs vom Hüttenzauber legen dann auf", so Zastrow.

"Am Montag gibt es Sonderangebote und Rabatte an vielen Ständen, Dienstag ist Familientag", ergänzt Böhme. Valentinstag und Fasching werden groß gefeiert. Nur zum Gedenktag am 13. Februar bleibt das Winterfest geschlossen.