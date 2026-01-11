6 Tipps für einen tollen Samstag trotz Kälte!

Tipps für Unternehmungen in Dresden und Umgebung am Samstag, dem 10. Januar.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Bei den Deutschen kreisen die Gedanken ... Was kann man wohl bei diesem eiskalten Wetter am besten machen? Wir haben die perfekten Tipps in Dresden und Umgebung für diejenigen, die keine Lust auf Couching haben.

Winterglühen

Königstein - Merkwürdiges und Schauerliches aus der Vergangenheit, geheimnisvolle Tiefkeller und eine legendäre Riesenwaage: Die Festung Königstein (Am Königstein 1) ist im winterlichen Glanz ein spannender Ort. Besucher der "Winterglühen"-Führung mit Punsch-Ausschank hören allerhand Geschichten aus der Vergangenheit. Los geht's am Sonnabend um 14 Uhr. Treff ist an der Magdalenenburg gegenüber dem Brunnenhaus. Tickets: 8/4 Euro plus Festungs-Eintritt (13/10 Euro). Infos unter: festung-koenigstein.de

Bei einer winterlichen Wanderung und warmem Punsch lauscht Ihr alten Geschichten der Festung Königstein. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Biker-Wintertreffen

Augustusburg - Zum 53. Wintertreffen der Motorradfahrer treffen sich Biker und Motorrad-Enthusiasten am Sonnabend ab 8 Uhr im Hof vom Schloss Augustusburg (Schloss 1), um den tiefen Temperaturen zu trotzen und in einzigartiger Atmosphäre den Winterkult rund um das Zweirad zu feiern. Mit vor Ort sind Szenehändler, es gibt Musik von Berggeschrey und dem Musikalischen Einsatzkommando MEK, einen Teilemarkt im Steinbruch und mehr. Der Eintritt kostet 10 Euro, bis 12 Jahre ist er frei. Infos: augustusburg-schloss.de/wintertreffen

Biker-Fans, aufgepasst! Wäre das Wintertreffen der Motorradfahrer nicht was für Euch? (Archivfoto) © Christof Heyden

Hochzeitsmesse

Dresden - Auf der größten Hochzeitsmesse in Sachsen können sich die Besucher der Messe Dresden (Messering 6) über Brautmode, Locations, Ringe, Fotografen, Musik und alles Weitere rund ums Trauen informieren. Geöffnet ist die "JAwort" am Sonnabend und Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr. Die beliebten Modenschauen finden 11, 14 und 16 Uhr statt. Tagestickets: 12/8 Euro, Kinder und Jugendliche frei. Infos unter: jawort-dresden.de

Ob bald geheiratet wird oder nicht, auf der Hochzeitsmesse gibt es viel zu staunen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Disco on Ice und Nachtrodeln

Steina - Die Gemeinde Steina, etwa 40 Minuten von Dresden entfernt, hat am Samstag zwei tolle Aktionen auf Lager. Während Ihr auf dem Eis steht, spielt DJ Dauerrot die besten Gute-Laune-Lieder und macht im Sportverein Steina damit ordentlich Stimmung. Nebenan dürft Ihr Euch über das Nachtrodeln am Hang freuen - durch das Flutlicht ist das ein Riesenspaß für Groß und Klein! An der Versorgungsstation findet Ihr Bratwurst, Würstchen und leckere Getränke. Der Eintritt der Events ist frei, man freut sich jedoch über eine herzliche Spende. Infos unter steina-sachsen.de

In Steina könnt Ihr zum Eislaufen auch noch beste Musik genießen. (Symbolfoto) © 123RF/yganko

Neujahrskonzert

Dresden - Wer Lust auf einen musikalischen Abend mit dem Haydn Orchester hat, sollte am Samstagabend das Zentralwerk in Dresden-Pieschen aufsuchen! Mit beeindruckender Dynamik wollen die Musiker noch einmal schwungvoll ins neue Jahr starten. Eintritt 19 Euro, Ermäßigungen vorhanden. Tickets unter haydn-orchester-dresden.de

Der Jahreswechsel wird noch einmal mit einem passenden Orchester-Konzert gefeiert. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Neujahrs-Karpfen-Essen

Die Lößnitztalschenke lädt zum gemütlichen Neujahrs-Karpfen-Essen ein! (Symbolfoto) © 123RF/handmadepictures