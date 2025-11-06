Zum Band-Jubiläum: Silbermond plant in Dresden erstes Stadionkonzert

Dresden - "Silbermond" ist die wahrscheinlich erfolgreichste sächsische Band. Ihre Hits "Das Beste" und "Leichtes Gepäck" kennt jeder. Zum 25-jährigen Jubiläum 2027 lassen es die Musiker aus Bautzen so richtig krachen. Sie geben ihr erstes Stadionkonzert - am 19. Juni 2027 rocken sie das Rudolf-Harbig-Stadion.

Silbermond begeisterte im Sommer 2024 bei den Filmnächten am Elbufer die Fans. © Holm Helis

Im Juni 2002 traten Stefanie Kloß (41), Johannes (43) und Thomas Stolle (42) und Andreas Nowak (43) zum ersten Mal unter dem Namen "Silbermond" auf - bei einer zweiwöchigen PSR-Radiotour.

Heute blicken sie auf vier Nummer-1-Alben, über sechs Millionen verkaufte Tonträger, zahllose Auszeichnungen von MTV Awards bis Echos und Bambi.

Silbermond spielte 2005 bei Live 8 mit anderen Bands am Brandenburger Tor vor 200.000 Menschen, gab allein bei den Filmnächten am Elbufer neun Konzerte für 100.000 Fans.

Mit ihrem ersten eigenen Stadion-Open-Air feiert Silbermond in Dresden mit rund 25.000 Fans die Rückkehr aus einer Pause.