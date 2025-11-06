Zum Band-Jubiläum: Silbermond plant in Dresden erstes Stadionkonzert
Dresden - "Silbermond" ist die wahrscheinlich erfolgreichste sächsische Band. Ihre Hits "Das Beste" und "Leichtes Gepäck" kennt jeder. Zum 25-jährigen Jubiläum 2027 lassen es die Musiker aus Bautzen so richtig krachen. Sie geben ihr erstes Stadionkonzert - am 19. Juni 2027 rocken sie das Rudolf-Harbig-Stadion.
Im Juni 2002 traten Stefanie Kloß (41), Johannes (43) und Thomas Stolle (42) und Andreas Nowak (43) zum ersten Mal unter dem Namen "Silbermond" auf - bei einer zweiwöchigen PSR-Radiotour.
Heute blicken sie auf vier Nummer-1-Alben, über sechs Millionen verkaufte Tonträger, zahllose Auszeichnungen von MTV Awards bis Echos und Bambi.
Silbermond spielte 2005 bei Live 8 mit anderen Bands am Brandenburger Tor vor 200.000 Menschen, gab allein bei den Filmnächten am Elbufer neun Konzerte für 100.000 Fans.
Mit ihrem ersten eigenen Stadion-Open-Air feiert Silbermond in Dresden mit rund 25.000 Fans die Rückkehr aus einer Pause.
Dresden für Silbermond immer ein Stück Zuhause
Es wird das größte Konzert der Bandgeschichte. "Für uns ist das der einzige Ort, an dem wir diesen Moment wirklich fühlen können", sagt Stefanie Kloß.
"Dresden war immer ein Stück Zuhause - und hierher zurückzukommen, um mit allen, die uns mögen, 25 Jahre Silbermond zu feiern, fühlt sich einfach richtig an."
Tickets (ab 69 Euro) gibt es ab 10. November (10 Uhr) exklusiv auf sz-ticketservice.de und eventim.de.
Ab 14. November folgen alle anderen Vorverkaufsstellen. Auf undercover.de gibt es ein limitiertes Hardticket-Kontingent für Stehplätze im Innenraum und erstmals auch Sozialtickets für 20 Euro.
Titelfoto: Holm Helis