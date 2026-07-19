19.07.2026 06:43 Zwischen Rummel, Wein und Puppentheater: Hier sind acht Tipps für Euren Sonntag

Sommerferien in Sachsen: Diese acht Veranstaltungen lohnen sich am Sonntag in Dresden und der Region.

Von Dana Peter, Calvin Schröder

Dresden - Sommerferien, Sonnenschein und jede Menge Ausflugsmöglichkeiten: Auch an diesem Sonntag locken in Dresden und der Region wieder zahlreiche Veranstaltungen ins Freie. Ob Puppentheater, Weinfest, Rummel oder schottisches Festival - wir haben acht Tipps für einen abwechslungsreichen Ferientag zusammengestellt.

Schlesischer Tippelmarkt

Görlitz - Der historische Untermarkt verwandelt sich am Wochenende wieder in ein Paradies für Keramikliebhaber. Beim Schlesischen Tippelmarkt präsentieren rund 70 Töpfer- und Keramikmeister aus Deutschland, Polen, Tschechien und Österreich ihre handgefertigten Unikate von rustikaler Gebrauchskeramik bis hin zu kunstvollen Einzelstücken. Neben den zahlreichen Ständen laden regionale Spezialitäten, Kunsthandwerk und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm zum Bummeln und Verweilen ein. Besucher können den Kunsthandwerkern über die Schulter schauen, mit ihnen ins Gespräch kommen und in besonderem Ambiente stöbern. Der Markt ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Infos: www.tippelmarkt.de/

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Der Schlesische Tippelmarkt verwandelt den Görlitzer Untermarkt mit handgefertigter Keramik und Kunsthandwerk in ein buntes Marktgelände. © Sebastian Kahnert / DPA

"Pipes, Drums & More"

Leisnig - Dudelsäcke, Trommeln und jede Menge schottisches Lebensgefühl: Beim Festival "Pipes, Drums & More" verwandelt sich das Kloster Buch am Wochenende in eine Bühne für die Kultur der Grünen Insel und Schottlands. Vor der historischen Kulisse sorgen Scottish- und Irish-Folk-Bands sowie mitreißende Irish-Dance-Auftritte für beste Unterhaltung. Zu den Höhepunkten zählen die traditionellen Highland Games, bei denen sich die Teilnehmer in verschiedenen Kraft- und Geschicklichkeitsdisziplinen messen. Ergänzt wird das Programm durch Marktstände und kulinarische Angebote. Los geht es am Sonntag ab 10 Uhr. Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familientickets gibt es für 25 Euro.

Mit Graf von Wackerbarth auf Zeitreise

Heidenau - Wie sah das Leben am Hof Augusts des Starken aus? Bei einer besonderen Führung im Barockgarten Großsedlitz nimmt Reichsgraf August Christoph von Wackerbarth die Besucher mit auf eine unterhaltsame Reise ins Sachsen des 18. Jahrhunderts. In historischer Gewandung erzählt der Minister des Kurfürsten Geschichten und Anekdoten aus einer Zeit voller Prunk und höfischer Feste. Der Rundgang durch die barocke Gartenanlage verbindet Geschichte mit eindrucksvollen Ausblicken und richtet sich an Gartenfreunde ebenso wie an Geschichtsinteressierte. Die Sonderführung beginnt am Sonntag um 14 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder zahlen 3 Euro. Der Parkeintritt ist im Preis enthalten.

Bei einer Sonderführung durch den Barockgarten Großsedlitz nimmt Graf von Wackerbarth die Besucher mit auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert. © Norbert Neumann

Genussgeschichte in Meißen

Meißen - Tee, Kaffee und Schokolade sind heute alltäglich - im Barock galten sie als kostbare Luxusgüter. Bei einem genussvollen Vortrag in der Erlebniswelt Haus MEISSEN erfahren Besucher, wie die beliebten Heißgetränke ihren Weg nach Europa fanden und welche Rolle das berühmte Meissener Porzellan dabei spielte. Neben spannenden Geschichten rund um Teekannen, Kaffeeservice und die höfische Tischkultur wartet eine stilvoll gedeckte Kaffeetafel. Serviert werden Tee, Kaffee und heiße Schokolade sowie eine Auswahl feiner Kuchen, Torten und Pralinen - natürlich aus Meissener Porzellan. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Tickets (39 Euro pro Person) gibt es unter erlebniswelt-meissen.com/de/tee-kaffee-schokolade.html.

Bei einem genussvollen Vortrag in der Erlebniswelt Haus MEISSEN dreht sich alles um Tee, Kaffee, Schokolade und das passende Porzellan. © 123rf/

Puppentheater

Dresden - Im Open-Air-Puppentheater im Sonnenhäusel (Herkulesallee 1) des Großen Gartens läuft am Sonntag ab 11 Uhr "Die Salzprinzessin" und ab 16 Uhr "Die Goldene Gans". Tickets (9/7 Euro) unter Tel. 0177/443 42 39 oder [email protected]. Infos unter: grosser-garten-dresden.de

Im Open-Air-Puppentheater im Sonnenhäusel erleben kleine und große Besucher am Sonntag gleich zwei beliebte Märchenklassiker. © Theatermanufaktur.de

Rooftop Party

Dresden - Die Coffee Party Rooftop Edition wird am Sonntag von 13 bis 18 Uhr im Felix Dresden (Kleine Brüdergasse 1) gefeiert, mit Blick über die Dächer der Stadt. Feierlaunige Gäste erwarten ein starkes DJ-Line-up, gute Musik, Matcha, Coffee, Aperol, Bakery, Cocktails und ein entspannter Sonntag mit coolen Leuten. Tickets (17 Euro) und Infos unter: rausgegangen.de/events/coffee-party-rave-rooftop-edition-1 Auf der Dachterrasse des Felix trifft bei der Coffee Party entspannte House-Musik auf Kaffeespezialitäten und Sommerstimmung.

Weinsommer

Dresden - Der "Weinsommer" lädt am Sonntag (12-20 Uhr) auf die Hauptstraße am Goldenen Reiter ein - zum Probieren, Entdecken und Genießen. In fröhlicher Runde haben Besucher Gelegenheit, ihren Lieblingswein zu finden und die Menschen dahinter, die leidenschaftlichen Erzeuger, persönlich kennenzulernen. Eintritt frei. Infos: weinsommer.de/weinsommer/dresden

Beim Weinsommer auf der Hauptstraße präsentieren Winzer ihre Weine und laden zum Probieren und Genießen ein. © Eric Münch

Dresdner Rummel

Dresden - Auf dem Volksfest-Gelände an der Pieschener Allee ist Rummelzeit. Auf Dresdens ältestem Volksfest locken am Sonntag (14 bis 22 Uhr) viele Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten usw. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die ganze Familie. Infos unter: rummel-dresden.de

Auf Dresdens ältestem Volksfest sorgen Fahrgeschäfte, Spielbuden und Leckereien für Rummelspaß. © Thomas Türpe