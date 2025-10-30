Sächsischer Schlagersänger veröffentlicht neue Single: Warum seine Tochter (2) die Hände im Spiel hat
Leipzig - Was neue Produktionen betrifft, geht es bei René Ulbrich (47) momentan Schlag auf Schlag.
Nach der Single "Willkommen Sommer", mit der er unter anderem bei "Immer wieder sonntags" und in der "Schlagerhitparade" zu Gast war und sich gleichzeitig mehr als 15 Wochen in den Top 30 der Airplay Charts (konservativ) gehalten hat, folgte zunächst "Alles wird gut".
Am Freitag (31. Oktober) nun kommt bereits die nächste Single auf den Markt. "Bella" heißt sie und überzeugt mit einem eingängigen Refrain, tanzbarem Rhythmus sowie rockigen Stilelementen.
"Der Titel stammt aus meiner eigenen Feder", sagt René Ulbrich und verrät die recht niedliche Entstehungsgeschichte dahinter:
"Ich hatte - sagen wir mal - ein Grobgerüst von einer Melodie im Ohr, saß am Klavier und klimperte vor mich hin. Und weil es natürlich auch noch keinen Text gab, sang ich dazu einfach immer 'Bello, Bello, Bello'. Meine zweijährige Tochter Lia, die zwischenzeitlich ins Zimmer gekommen war, fing plötzlich an, mitzusingen und zu tanzen. Als ich Tage später die Melodie wieder anspielte, das Gleiche: Lia erkannte sie sofort, tanzte und sang immer wieder 'Bello, Bello, Bello'."
René Ulbrich: Musikvideo zu "Bella" in Tunesien gedreht
Ulbrich weiter: "Das wiederholte sich mehrmals, und mein Bauchgefühl sagte mir, dieser Song wird bestimmt ein Ohrwurm werden. Schließlich habe ich ihn fertig produziert, einen Text dazu geschrieben. Aus dem 'Bello' aber - was für mich eher für ein Kinderlied passen würde - wurde schlussendlich 'Bella'."
Zur Single drehte der Sänger und Songwriter auf seiner "Schlagerreise unter Palmen" in Tunesien gleich noch das passende Video, welches ebenfalls am Freitag erscheint.
Zwei Wochen später kommt "Bella" als Remix. René Ulbrich veredelt damit erneut einen Titel mit DJ Bonzays dynamischem Club-Sound.
Titelfoto: PR