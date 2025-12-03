Verein fordert Konsequenzen nach Radunfall auf Dresdner Terrassenufer

Dresden - Nach dem Unfall am Terrassenufer am Montag, bei dem Auto und Radfahrer (46, leicht verletzt) kollidierten , fordert der Radlerverein ADFC Konsequenzen.

Am Montag wurde ein Radfahrer (46) bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter verletzt. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Zwar wurden in den vergangenen Jahren Schutzstreifen und Tempo 30 eingerichtet. Dennoch bleibe die Verkehrssituation für den Radverkehr unzureichend und gefährlich, so ein Sprecher.

Zum einen sollte die Lücke im Elberadweg zwischen Augustus- und Carolabrücke mit einem baulich vom Autoverkehr getrennten Radweg geschlossen werden, am besten im Zuge des Brückenneubaus.