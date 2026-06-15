Sommer in Dresden dreht endlich wieder auf: So heiß wird es in den kommenden Tagen

Dresden - Beim Blick aus dem Fenster mag man es kaum glauben, aber der Sommer kehrt in dieser Woche endlich in die sächsische Landeshauptstadt zurück. Im Gepäck hat er nicht nur Temperaturen bis über 30 Grad, sondern auch Gewitter mit Starkregen, stürmische Böen und Hagel.

Im Wochenverlauf ist ein Besuch am See oder im Freibad wettertechnisch wieder machbar. © 123rf/ dotshock

Bis man Badehose und Bikini wieder rausholen kann, müssen die Dresdner allerdings noch ein paar Tage mit wechselhaftem Wetter aushalten: Zunächst gelangt zwischen einem Tief über der Ostsee und einem Hoch über Westeuropa erst einmal noch kühle Meeresluft nach Sachsen. Wärmere Luft erwartet uns erst später.

Vor allem der Montag zeigt sich noch recht ungemütlich, mit vielen Wolken und örtlich leichten Schauern. Warm wird es zum Wochenbeginn nicht wirklich, das Quecksilber soll laut dem Deutschen Wetterdienst nicht höher als 19 Grad klettern.

Nass wird es auch noch in der kommenden Nacht und am Dienstag, wo gegen Abend auch Gewitter drohen - inklusive Starkregen mit 25 Liter auf den Quadratmeter, stürmische Böen bis 74 Kilometer pro Stunde und etwas kleinkörniger Hagel. Allerdings wird es bei schwachem bis teils böigen Wind mit bis zu 23 Grad zumindest etwas wärmer.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen Blitz und Donner dann nach Osten ab. Der Regen soll allerdings noch etwas bleiben. Bei bis zu 26 Grad zeigt sich die Wochenmitte wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern.