Es wird ziemlich heiß! So hoch klettern Temperaturen diese Woche in Dresden

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Bald ist wieder Schwitzen angesagt! Die Temperaturen in Dresden klettern deutlich nach oben.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Bald ist wieder Schwitzen angesagt! Die Temperaturen in Dresden klettern deutlich nach oben. Für Donnerstag wird der Höhepunkt erwartet.

Es wird ziemlich heiß in Dresden - besonders am Donnerstag. (Archivfoto)
Es wird ziemlich heiß in Dresden - besonders am Donnerstag. (Archivfoto)  © Robert Michael/dpa

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen dann 35 Grad in der Spitze bei leichter Bewölkung erreicht werden.

Bereits am Mittwoch soll die 30-Grad-Marke bei viel Sonnenschein und schwachem Wind geknackt werden, während am Dienstag der Maximalwert noch bei 24 Grad liegt.

Nach aktuellem Stand wird im weiteren Verlauf der Woche kein Niederschlag mehr vom Himmel kommen.

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Das Gewitter-Risiko ist zunächst gering, soll erst ab Freitag ansteigen.

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So sieht die Temperatur-Prognose für Sachsens Landeshauptstadt aus.  © DWD
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Ein Blick auf die Prognose fürs kommende Wochenende verrät, dass es weiterhin sommerlich bleibt. Die Höchstwerte schwanken zwischen 25 und 30 Grad.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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