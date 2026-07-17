Heftige Unwetter in Dresden erwartet: Meteorologen warnen vor Extrem-Starkregen und Orkan-Böen

Dresden - Die Hitzewelle verabschiedet sich aus Dresden mit einem lauten Knall. Die Meteorologen warnen aktuell vor heftigem Gewitter mit Unwetterpotenzial , das der sächsischen Landeshauptstadt in wenigen Stunden bevorsteht.

Meteorologen erwarten in Dresden am Freitag heftige Gewitter. © Robert Michael/dpa

Von Westen her ziehen am Nachmittag teils heftige Gewitter auf Dresden zu. Schuld ist ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa, das feuchtwarme Luft im Gepäck hat.

Ab 14 Uhr rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde sowie schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde und dickem Hagel, mit einer Körnergröße um die drei Zentimeter.

Lokal droht es sogar noch schlimmer zu werden: Teilweise kann auch "extrem heftiger Starkregen" innerhalb einer oder weniger Stunden auftreten, so der DWD, wobei dann bis zu 60 Liter pro Quadratmeter runterkommen können.

Ebenfalls möglich sind dabei dann orkanartige Böen, die mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde über Dresden hinwegpeitschen.