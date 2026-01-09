Dresdner Stadtreinigung meldet Probleme bei Müllabfuhr: Das ist der Grund
Dresden - Die Tonne noch voll, kein Müll geleert? In Dresden kämpft die Stadtreinigung derzeit mit der Witterung. Es kann deshalb zu Einschränkungen kommen.
Wie Sprecherin Susanne Kirsch (41) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, sorgt die Glätte für Probleme. Mancherorts könnten die Fahrzeuge nicht alle Adressen erreichen.
"In solchen Fällen wird unser interner Winterdienst informiert, der dann die Meldungen nach den regulären Touren abarbeitet", so Kirsch.
Besonders betroffen seien Straßen in Hanglage - etwa im Schönfelder Hochland oder auch in Bühlau.
Anwohner könnten die Tonnen stehen lassen, bis die Leerung stattgefunden habe. "Bei Fragen kann der Kundenservice kontaktiert werden."
Übervolle Weihnachtsbaum-Sammelplätze nicht auf Witterung zurückzuführen
Unterdessen müssen sich Mitarbeiter des Containerdienstes um die Entsorgungsstationen für Tannenbäume kümmern. Noch bis zum 10. Januar stehen die über 100 Sammelplätze im Stadtgebiet zur Verfügung.
Manch eine Abladestelle ist bereits übervoll. Dies hängt jedoch nicht mit dem Winter-Wetter, sondern mit der großen Standort-Anzahl zusammen. "Die Leerung erfolgt über Rhythmus-Touren", erklärte Kirsch.
Wer sich noch etwas länger an seinem Baum erfreuen will, kann bis zum 31. Januar auch die städtischen Wertstoffhöfe kostenlos zur Entsorgung nutzen.
