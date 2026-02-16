 4.030

Vorsicht, Rutschgefahr: Glatteis-Warnung für Dresden!

Ab Montagabend wird es rutschig in Dresden.

Von Malte Kurtz

Dresden - Ab Montagabend wird es rutschig in Dresden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis.

Auf Dresdens Straßen wird es glatt. (Symbolfoto)
Auf Dresdens Straßen wird es glatt. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Zwischen 22 Uhr und dem frühen Dienstagmorgen, 4 Uhr, warnt der DWD vor markanter Glätte.

Nachdem es tagsüber bereits stark geschneit hatte, droht gefrierender Regen, die Straßen über Nacht nun in eine Eisbahn zu verwandeln.

Verkehrsteilnehmern wird geraten, ihre Fahrweise entsprechend anzupassen, Bürger sollten unnötige Aufenthalte im Freien vermeiden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor markanter Glätte.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor markanter Glätte.  © Screenshot/DWD

Das Gebiet, in dem die amtliche Warnung gilt, erstreckt sich dabei vom Nordwesten Sachsens über Teile Sachsen-Anhalts bis nach Niedersachsen.

Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Screenshot/DWD

