Vorsicht, Rutschgefahr: Glatteis-Warnung für Dresden!

Dresden - Ab Montagabend wird es rutschig in Dresden . Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis.

Auf Dresdens Straßen wird es glatt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Zwischen 22 Uhr und dem frühen Dienstagmorgen, 4 Uhr, warnt der DWD vor markanter Glätte.

Nachdem es tagsüber bereits stark geschneit hatte, droht gefrierender Regen, die Straßen über Nacht nun in eine Eisbahn zu verwandeln.

Verkehrsteilnehmern wird geraten, ihre Fahrweise entsprechend anzupassen, Bürger sollten unnötige Aufenthalte im Freien vermeiden.