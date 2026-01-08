Dresdner Stadtreinigung meldet Probleme bei Müllabfuhr: Das ist der Grund

Dresden - Die Tonne noch voll, kein Müll geleert? In Dresden kämpft die Stadtreinigung derzeit mit der Witterung. Es kann deshalb zu Einschränkungen kommen.

Auftretende Glätte behindert die Mülltonnen-Leerung in Dresden. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie Sprecherin Susanne Kirsch (41) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, sorgt die Glätte für Probleme. Mancherorts könnten die Fahrzeuge nicht alle Adressen erreichen.

"In solchen Fällen wird unser interner Winterdienst informiert, der dann die Meldungen nach den regulären Touren abarbeitet", so Kirsch.

Besonders betroffen seien Straßen in Hanglage - etwa im Schönfelder Hochland oder auch in Bühlau.

Anwohner könnten die Tonnen stehen lassen, bis die Leerung stattgefunden habe. "Bei Fragen kann der Kundenservice kontaktiert werden."