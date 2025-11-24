 1.026

Erster Schnee in Dresden: Doch unter der winterlichen Pracht lauert Gefahr

Weiße Überraschung zum Wochenstart! In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Dresden die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Weiße Überraschung zum Wochenstart! In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Dresden die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen. Verkehrsteilnehmer sollten Vorsicht walten lassen.

Zum Wochenstart sind die Dresdner mit Schnee und Glätte konfrontiert.
Zum Wochenstart sind die Dresdner mit Schnee und Glätte konfrontiert.  © TAG24

Denn unter der winterlichen Pracht lauert Glätte-Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst hat bis 8 Uhr eine entsprechende Warnung herausgegeben.

Bei Temperaturen um die 0 Grad traf herabfallender Regen auf den kalten Boden und gefror - eine gefährliche Mischung!

Die Räum- und Streudienste sind im Stadtgebiet unterwegs.

Unwetter stürmen auf Sachsen zu! DWD warnt vor schweren Gewittern
Dresden Wetter Unwetter stürmen auf Sachsen zu! DWD warnt vor schweren Gewittern

Erste Gehwege und Straßen konnten bereits vom Schnee befreit werden.

Die Räumdienste geben ihr Bestes.
Die Räumdienste geben ihr Bestes.  © TAG24

Weitere Niederschläge soll es am Montag in Dresden nicht geben. Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird wieder Regen erwartet. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dürfte ebenfalls erneut Glätte auftreten.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Dresden Wetter: