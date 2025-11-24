Erster Schnee in Dresden: Doch unter der winterlichen Pracht lauert Gefahr

Dresden - Weiße Überraschung zum Wochenstart! In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Dresden die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen. Verkehrsteilnehmer sollten Vorsicht walten lassen.

Zum Wochenstart sind die Dresdner mit Schnee und Glätte konfrontiert. © TAG24

Denn unter der winterlichen Pracht lauert Glätte-Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst hat bis 8 Uhr eine entsprechende Warnung herausgegeben.

Bei Temperaturen um die 0 Grad traf herabfallender Regen auf den kalten Boden und gefror - eine gefährliche Mischung!

Die Räum- und Streudienste sind im Stadtgebiet unterwegs.

Erste Gehwege und Straßen konnten bereits vom Schnee befreit werden.