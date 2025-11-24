Erster Schnee in Dresden: Doch unter der winterlichen Pracht lauert Gefahr
Dresden - Weiße Überraschung zum Wochenstart! In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Dresden die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen. Verkehrsteilnehmer sollten Vorsicht walten lassen.
Denn unter der winterlichen Pracht lauert Glätte-Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst hat bis 8 Uhr eine entsprechende Warnung herausgegeben.
Bei Temperaturen um die 0 Grad traf herabfallender Regen auf den kalten Boden und gefror - eine gefährliche Mischung!
Die Räum- und Streudienste sind im Stadtgebiet unterwegs.
Erste Gehwege und Straßen konnten bereits vom Schnee befreit werden.
Weitere Niederschläge soll es am Montag in Dresden nicht geben. Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird wieder Regen erwartet. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dürfte ebenfalls erneut Glätte auftreten.
Titelfoto: TAG24