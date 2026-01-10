So trotzt Dresden der eisigen "Elli"

Dresden - Der Freitag war einer dieser Tage, an denen Dresden morgens aus dem Fenster schaute und wohl viele, die zur Arbeit mussten, kollektiv seufzten. Sturmtief "Elli" ließ dicke Flocken fallen. Kein Weltuntergang, aber genug Schnee, um den Alltag ordentlich durcheinanderzuwirbeln.

So ging es wohl vielen Dresdnern. Sie mühten sich durch den Schneesturm. © Stefan Häßler

Schon am Morgen setzte bei Minusgraden kräftiger Schneefall ein. Bis zum Mittag lagen teils mehr als zehn Zentimeter Neuschnee. Der Winterdienst, seit 4 Uhr morgens mit 44 Fahrzeugen im Dauereinsatz, tat alles, um die Straßen vom Schnee zu befreien.

Besonders betroffen war der Verkehr. Allein zwischen 8 und 13 Uhr zählte die Polizei im Raum Dresden mehr als 40 witterungsbedingte Unfälle. Fahrzeuge rutschten ineinander, krachten gegen Laternen oder landeten in Gräben. "Es ist richtig was los, die Straßen sind extrem glatt", brachte es eine Polizeisprecherin auf den Punkt.

Der öffentliche Nahverkehr kämpfte ebenfalls: Weichen waren zugeschneit, mehrere Bus- und Straßenbahnlinien fielen aus, Fahrgäste mussten sich auf starke Verzögerungen einstellen.

Außerdem meldeten die DVB am Abend, dass die Autofähre Kleinzschachwitz - Pillnitz bis voraussichtlich Montag außer Betrieb ist.