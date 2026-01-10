Sturmtief "Elli" schneit Dresden ein: Unfall-Chaos auf der A17

Sturmtief "Elli" brachte am Freitag ordentlich Schnee nach Dresden.

Von Anne-Sophie Mielke, Holger Köhler-Kaeß, Isabel Klemt, Benjamin Schön

Dresden - Sturmtief "Elli" hat Dresden fest im Griff. In den frühen Morgenstunden fiel erneut kräftig Schnee, und der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor Glätte.

Durch das Sturmtief "Elli" liegt Dresden nun unter einer weißen Schneedecke. © Bildmontage/Screenshot/wetteronline.de, Robert Michael/dpa Am Freitag begann es kräftig zu schneien, und Dresden ist inzwischen weiß bedeckt. Kalte Luft polaren Ursprungs strömt nach Sachsen. In der Nacht ist verbreitet strenger Frost zu erwarten. Der 2-6 Zentimeter starke Neuschnee sorgt für erhebliche Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer und Fußgänger werden daher dringend gebeten, besonders vorsichtig zu sein und die aktuellen Warnhinweise zu beachten. Dresden Wetter So trotzt Dresden der eisigen "Elli" TAG24 berichtet im Liveticker über die aktuelle Lage.

10. Januar, 10.45 Uhr: Mehrere Unfälle auf der A17

Auf der A17 bei Dresden hat es am Samstag gleich mehrfach gekracht - die Polizei vermutet, dass die glatte Fahrbahn dafür verantwortlich sein könnte. In Fahrtrichtung Dresden prallte ein Lkw im Tunnel Coschütz gegen die Tunnelwand. Stunden später verlor ein weiterer Lkw im Autobahntunnel Altfranken in Richtung Prag die Kontrolle, wodurch es zu Unfällen mit zwei weiteren Lastwagen und zwei Pkw kam.

Offenbar hat die glatte Fahrbahn zu den Unfällen geführt. © Roland Halkasch

9. Januar, 20.07 Uhr: Dresdner Uniklinikum steht unter Strom

Sturmtief "Elli" hat auch im Dresdner Uniklinikum für spürbar mehr Stress gesorgt. Tagsüber wurden zeitwillig bis zu 30 Patienten gleichzeitig chirurgisch versorgt. Das teilte das Uniklinikum gegenüber TAG24 mit. Bis 17.30 Uhr gingen insgesamt 65 Fälle ein. "Der Tag verlief den Wetterbedingungen entsprechend herausfordernd, nicht übermäßig und die Kolleginnen und Kollegen der Notaufnahme haben alles gut hinbekommen," heißt es aus der Klinik.

Elli war im Uniklinikum deutlich zu spüren. © Thomas Türpe

9. Januar, 18.14 Uhr: Autofähre Kleinzschachwitz - Pillnitz auch in kommenden Tagen außer Betrieb

Die Autofähre Kleinzschachwitz - Pillnitz wird wohl bis Montag außer Betrieb sein, melden die DVB auf X. Als Ersatz diene daher die Personenfähre.

9. Januar, 17.02 Uhr: Unfälle in Dresden sorgen für Straßenbahn-Probleme

Es wird nicht leichter. Jetzt müssen die Dresdner auch noch mit Verspätungen bei den Straßenbahnlinien 3, 6, 7 und 11 rechnen. Grund dafür ist ein Unfall zwischen der Haltestelle Albertplatz und dem Bahnhof Neustadt, wie die DVB auf X melden.

9. Januar, 16.47 Uhr: Sozialbürgermeisterin Kaufmann ruft zu Solidarität für Wohnungslose auf

Angesichts der aktuellen Wetter-Lage weist die Landeshauptstadt Dresden noch einmal auf bestehende Hilfsangebote für Wohnungslose hin, darunter städtische Schlafplätze, kirchliche Nachtcafés und mobile Kältestreifen. Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann betont: "Niemand muss in Dresden draußen übernachten. Die Stadt und ihre Partner helfen gern. Niemand muss sich schämen, die Hilfe anzunehmen. Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt können lebensgefährlich sein. Das extreme Winterwetter macht das Thema dringlicher denn je. Courage und Solidarität sind jetzt gefragt. Jede und jeder kann Wärme spenden — mit Respekt, Achtsamkeit und klaren, einfachen Handlungen: Hinsehen. Ansprechen. Hilfe anbieten oder Einrichtungen informieren."



Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Kaufmann will nicht, dass auch nur ein Obdachloser in Dresden leiden muss. © Norbert Neumann

9. Januar, 16.33 Uhr: Stau auf A4 will kein Ende nehmen

Zwischen Dreieck Dresden-West und Anschlussstelle Ohorn ist noch immer mit Stau und stockendem Verkehr im gesamten Streckenverlauf zu rechnen. Auf mehr als 25 Kilometern Länge droht rund eine Stunde Zeitverlust.

9. Januar, 16.22 Uhr: Dresden versinkt in aktuellen Video-Sequenzen im Schnee

Auch Dresden ist fest in Sturmtief Ellis Griff. Aktuelle Videobilder zeigen den Kampf der Menschen gegen den Schnee.

9. Januar, 16.13 Uhr: MP Kretschmer schippt fleißig Schnee

Auch bei Sachsens MP Michael Kretschmer (50) ist die Nachricht, dass es geschneit hat, angekommen. Auf Instagram gelangt er zu der Erkenntnis: "Es ist Winter!" Zudem will er direkt wissen: "Wer von euch war heute auch schon fleißig Schneeschippen?" Dazu macht der MP in einem Video deutlich, dass er dabei war.

9. Januar, 16.02 Uhr: Hofewiese unterbricht Winterpause wegen Schneefall

Weil die Dresdner Heide endlich mal wieder so richtig schön im Schnee glänzt, unterbricht die Hofewiese ihre Winterpause spontan. Der Biergarten wird am Wochenende, dem 10. und 11. Januar geöffnet. Mehr Infos unter: "Hofewiese unterbricht Winterpause wegen Schneefall: Das können Besucher alles erwarten".

Die eingeschneite Hofewiese öffnet am Wochenende spontan. (Archivbild) © Monika Petschel

9. Januar, 15.05 Uhr: Autofähre Kleinzschachwitz - Pillnitz aktuell nicht im Einsatz

Die DVB melden am Freitagnachmittag auf X, dass die Autofähre Kleinzschachwitz - Pillnitz aktuell nicht im Einsatz ist. Grund dafür sei Treibeis. "Als Ersatz verkehrt die Personenfähre", so die Dresdner Verkehrsbetriebe.

9. Januar, 14.50 Uhr: Flugbetrieb bislang stabil

Trotz Schnee und Minusgraden läuft der Flugbetrieb am Flughafen Dresden ohne größere Einschränkungen. Wetterbedingte Ausfälle habe es nicht gegeben, teilte der Airport mit. Der Winterdienst sei im Einsatz gewesen, vor einzelnen Starts sei bei Bedarf eine Enteisung erforderlich gewesen. Reisenden wurde dennoch empfohlen, ihren Flugstatus im Blick zu behalten.