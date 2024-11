Weiße Pracht in Dresden: Der erste Schnee ist da!

Dresden - Leise rieselt der Schnee ... jetzt auch in Dresden !

Der erste Schnee sorgte für Winter-Feeling in Gorbitz. © Roland Halkasch

Die weiße Pracht bot sich am Donnerstagmorgen vor allem den Einwohnern der höhergelegenen Stadtteile - so unter anderem in Gorbitz, wie Fotos beweisen.

Der Winterdienst dürfte damit stärker gefordert gewesen sein als noch in den vergangenen Tagen. Bis zu 43 Einsatzfahrzeuge stehen für die Beräumung von Straßen, Rad- und Gehwegen bereit.

Die winterliche Atmosphäre war jedoch nur von kurzer Dauer. Temperaturen über dem Gefrierpunkt ließen die Flocken zügig schmelzen. Am Nachmittag schneite es dann aber erneut in der sächsischen Landeshauptstadt.

Doch wie sieht die Wettervorhersage für Dresden in den kommenden Tagen aus? Laut DWD sollen die Tiefstwerte in der Nacht zum Freitag bei minus zwei, tagsüber bei drei Grad liegen. Mit Regen ist dabei jedoch nicht zu rechnen.