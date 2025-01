Erster Schnee des Jahres: Dresden wird zur Glätte-Falle!

Dresden - Vorsicht, Rutschgefahr! Auf den Straßen und Fußwegen von Dresden ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag sehr glatt geworden. Auch der erste Schnee des Jahres kam vom Himmel.

In Dresden ist der erste Neujahrs-Schnee gefallen. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Nicht nur in höher gelegenen Stadtteilen, sondern auch in der Innenstadt ging in den vergangenen Stunden die weiße Pracht nieder und sorgte für malerische Ansichten.

Gleichzeitig hatten leichte Minusgrade auch gefrierenden Regen zur Folge, der Sachsens Landeshauptstadt nun zur gefährlichen Rutschpartie macht.

Fotos von einem Parkplatz zeigen, wie Autofahrer die Glätte ausnutzen und zu spontanen Drifts ansetzen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden am heutigen Samstag für Dresden maximal 2 Grad erwartet. Der Schnee dürfte also noch etwas liegenbleiben.