Unwetter rollt auf Deutschland zu: Hier soll es heute richtig brenzlig werden

Deutschland - Kurz vor dem Wochenende soll es in weiten Teilen Deutschlands richtig ungemütlich werden: Der Wetterdienst warnt ab dem Nachmittag vor Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

Die Hitzewelle verabschiedet sich mit Unwettern: Vor allem im Osten und Süden werden Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. © Screenshot/wetteronline.de

Während Nordwesten und Westen des Landes weitestgehend verschont bleiben, trifft es im Tagesverlauf vor allem den Süden und Osten.

Was die anrollenden Unwetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gepäck haben, klingt alles andere als entspannt: So sind Starkregen mit mehr als 25 Litern pro Quadratmeter, Hagel mit mehr als zwei Zentimetern Größe sowie Sturmböen mit bis peitschenden 100 Kilometern pro Stunde möglich.

Vor allem in der Osthälfte bis in die mittleren Landesteile muss man mancherorts mit extremen Unwettern rechnen, die dann Starkregen mit mehr als 50 Litern pro Quadratmeter mit sich bringen.

Im Süden und Südwesten können die Hagelkörner sogar mit mehr als drei Zentimetern vom Himmel fallen, während auch Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde erwartet werden.