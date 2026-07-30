Warnung veröffentlicht: Dresden erreicht Hitze-Höhepunkt

Dresden - Das heiße Sommerwetter in Dresden erreicht am Donnerstag seinen Höhepunkt. Glücklich kann sich schätzen, wer eine Klimaanlage auf der Arbeit oder einen Ventilator zu Hause hat.

Der DWD warnt am Donnerstag vor starker Hitze – so auch in Dresden. Entsprechender Sonnenschutz ist dringend geboten. © Sebastian Kahnert/dpa, Screenshot/DWD-Warnwetter-App

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden 36 Grad ohne Niederschlag bei heiterem Himmel erwartet, nachdem am Mittwoch bereits 31 Grad – ebenfalls ohne Regen – für die sächsische Landeshauptstadt in der Spitze vorhergesagt sind.

Die Meteorologen haben bereits eine Warnung vor starker Hitze für Donnerstag zwischen 11 und 19 Uhr veröffentlicht.

"Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden zu rechnen", heißt es.

Es sollten möglichst schattige Orte aufgesucht werden. Auch sei es wichtig, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.