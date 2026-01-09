 11.004

Jetzt geht's auch in Dresden los: Sturmtief "Elli" bringt Neuschnee

Sturmtief "Elli" brachte am Freitag ordentlich Schnee nach Dresden.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Warnstufe 2 in Dresden! Sturmtief "Elli" legt auch in der sächsischen Landeshauptstadt los. Am Freitagmorgen begann es, kräftig zu schneien, später droht zudem Glätte. Bei TAG24 bleibt Ihr auf dem Laufenden.

Am Vormittag brachte Tief "Elli" auch in Dresden Neuschnee.  © Bildmontage/Screenshot/wetteronline.de, Robert Michael/dpa

Während in anderen Teilen von Deutschland Verkehr und Schulbetrieb aufgrund des Wetters am Freitag bereits zum Erliegen gekommen sind, zeigt Tief "Elli" jetzt auch Dresden die kalte Schulter.

Seit 8 Uhr fiel bei leichten Minusgraden ordentlich Schnee. Bis Mittag werden zwischen sieben und fünfzehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab deshalb eine amtliche Warnung vor Schneeverwehungen heraus. Im Dresdner Raum herrscht die dritthöchste Warnstufe.

Am Nachmittag soll der Schnee bei etwa 0 Grad laut den Meteorologen zeitweise in Regen übergehen, der aufgrund des gefrorenen Bodens für Glatteis sorgen kann. In der Nacht soll dann wieder der Schneefall einsetzen.

Der Neuschnee führte in der Landeshauptstadt schon zu einigen Komplikationen. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf "X" mitteilten, gab es am Vormittag bereits mehrere technische Störungen, Umleitungen und Ausfälle.

Am frühen Morgen mussten sich Autofahrer bei schlechter Sicht über die Leipziger Straße kämpfen.  © Robert Michael/dpa
Am Hauptbahnhof funktionierte eine Weiche nicht mehr, die Fahrer mussten Hand anlegen. "Zugemüllt und der Schnee verstopft das hier alles", erklärt ein Tram-Lenker gegenüber TAG24.
Am Hauptbahnhof funktionierte eine Weiche nicht mehr, die Fahrer mussten Hand anlegen. "Zugemüllt und der Schnee verstopft das hier alles", erklärt ein Tram-Lenker gegenüber TAG24.  © Benjamin Schön

Neuschnee macht Dresdner Linienverkehr zu schaffen

Die berühmte Dresden-Silhouette ist aufgrund des Schneetreibens von der Elbe aus nicht mehr zu erkennen.  © Steffi Suhr

So wurden die Linien 91 und 93 bis auf Weiteres aufgrund der Wetterbedingungen eingestellt. Auch der Bus 61 in Richtung Fernsehturm fällt wegen Glatteis aus.

Fahrgäste müssen sich auf "starke Verzögerungen" im gesamten Verkehrsnetz einstellen. Vor Fahrtbeginn sollte man seine Verbindung auf der Website der DVB prüfen, dort werden aktuelle Änderungen mitgeteilt.

Aufgrund von Sicherheitsbedenken bleibt die Dresdner Frauenkirche am Freitag geschlossen. Betroffen sind davon auch der Kuppelaufstieg und der Ticketservice (Georg-Treu-Platz 3).

"Dies dient der Sicherheit unserer Gäste und unseres Personals", so ein Sprecher.

Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/wetteronline.de, Robert Michael/dpa

