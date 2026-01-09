Jetzt geht's auch in Dresden los: Sturmtief "Elli" bringt Neuschnee

Dresden - Warnstufe 2 in Dresden! Sturmtief "Elli" legt auch in der sächsischen Landeshauptstadt los. Am Freitagmorgen begann es, kräftig zu schneien, später droht zudem Glätte. Bei TAG24 bleibt Ihr auf dem Laufenden.

Am Vormittag brachte Tief "Elli" auch in Dresden Neuschnee. © Bildmontage/Screenshot/wetteronline.de, Robert Michael/dpa

Während in anderen Teilen von Deutschland Verkehr und Schulbetrieb aufgrund des Wetters am Freitag bereits zum Erliegen gekommen sind, zeigt Tief "Elli" jetzt auch Dresden die kalte Schulter.

Seit 8 Uhr fiel bei leichten Minusgraden ordentlich Schnee. Bis Mittag werden zwischen sieben und fünfzehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab deshalb eine amtliche Warnung vor Schneeverwehungen heraus. Im Dresdner Raum herrscht die dritthöchste Warnstufe.

Am Nachmittag soll der Schnee bei etwa 0 Grad laut den Meteorologen zeitweise in Regen übergehen, der aufgrund des gefrorenen Bodens für Glatteis sorgen kann. In der Nacht soll dann wieder der Schneefall einsetzen.

Der Neuschnee führte in der Landeshauptstadt schon zu einigen Komplikationen. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf "X" mitteilten, gab es am Vormittag bereits mehrere technische Störungen, Umleitungen und Ausfälle.