Markante Glätte: Wetterdienst erhöht Warnstufe für Dresden!

Dresden/Görlitz - Hohe Rutschgefahr in Dresden ! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagvormittag die Warnstufe 2 ausgerufen.

Von Riesa über Dresden bis Görlitz warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glatteis. © Silas Stein/dpa, Screenshot/DWD

Es könne somit zu markanter Glätte wegen gefrierendem Regen kommen. Den Angaben zufolge soll die Gefahr bis 13 Uhr andauern.

Auch die Landkreise Meißen, Bautzen, Görlitz sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind betroffen.

Der DWD empfiehlt, nicht notwendige Aufenthalte im Freien sowie Fahrten zu vermeiden und das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Auch sollten Verzögerungen und mögliche Behinderungen eingeplant werden.

Im weiteren Tagesverlauf sowie in der Nacht zum Mittwoch sind laut Meteorologen in Ostsachsen keine weiteren Niederschläge zu erwarten.