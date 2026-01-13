Vorsicht in Dresden: Gefährliche Glätte soll bis Mittwoch andauern

Dresden - Achtung! Nach dem Regen am Montagabend hat sich in Dresden gefährliche Glätte gebildet - die voraussichtlich bis Mittwoch andauern soll.

In Dresden kam es am Dienstagmorgen zu gefährlicher Glätte, die noch bis Mittwoch anhalten soll. © Foto © xcitepress

Sowohl Fußwege als auch Straßen sind teilweise spiegelglatt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) reagierte bereits am Montagabend mit einer Unwetterwarnung vor Glatteis.

Im Laufe des heutigen Tages soll es zwar vorübergehend trockener werden, doch am Abend wird erneut Regen erwartet - und damit einhergehend wieder Glätte.

Diese kann bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs anhalten. Die Temperaturen gehen auf rund einen Grad zurück, tagsüber steigen sie jedoch auf milde vier bis acht Grad.

Auch die DVB hatten mit der Situation zu kämpfen. In den Betriebshöfen bildete sich ein dicker Eispanzer, der manuell von der Fahrleitungsanlage abgeschlagen werden musste.