Sturmtief "Elli" schneit Dresden zu: Mehr als 40 Unfälle, Uniklinikum steht unter Strom

Sturmtief "Elli" brachte am Freitag ordentlich Schnee nach Dresden.

Von Anne-Sophie Mielke, Holger Köhler-Kaeß, Benjamin Schön

Dresden - Warnstufe 2 in Dresden! Sturmtief "Elli" legt auch in der sächsischen Landeshauptstadt los. Am Freitagmorgen begann es, kräftig zu schneien, später droht zudem Glätte.

Am Vormittag brachte Tief "Elli" auch in Dresden Neuschnee. © Bildmontage/Screenshot/wetteronline.de, Robert Michael/dpa Während in anderen Teilen von Deutschland Verkehr und Schulbetrieb aufgrund des Wetters am Freitag bereits zum Erliegen gekommen sind, zeigt Tief "Elli" jetzt auch Dresden die kalte Schulter. Seit 8 Uhr fiel bei leichten Minusgraden ordentlich Schnee. Bis Mittag wurden zwischen sieben und fünfzehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab deshalb eine amtliche Warnung vor Schneeverwehungen heraus. Im Dresdner Raum herrscht die dritthöchste Warnstufe. Am Nachmittag soll der Schnee bei etwa 0 Grad laut den Meteorologen zeitweise in Regen übergehen, der aufgrund des gefrorenen Bodens für Glatteis sorgen kann. In der Nacht kann dann wieder Schneefall einsetzen. Dresden Wetter Von wegen guten Rutsch! Sachsen wird plötzlich zur Eisbahn TAG24 berichtet im Liveticker über die aktuelle Lage.

9. Januar, 20.07 Uhr: Dresdner Uniklinikum steht unter Strom

Sturmtief "Elli" hat auch im Dresdner Uniklinikum für spürbar mehr Stress gesorgt. Tagsüber wurden zeitwillig bis zu 30 Patienten gleichzeitig chirurgisch versorgt. Das teilte das Uniklinikum gegenüber TAG24 mit. Bis 17.30 Uhr gingen insgesamt 65 Fälle ein. "Der Tag verlief den Wetterbedingungen entsprechend herausfordernd, nicht übermäßig und die Kolleginnen und Kollegen der Notaufnahme haben alles gut hinbekommen," heißt es aus der Klinik.

Elli war im Uniklinikum deutlich zu spüren. © Thomas Türpe

9. Januar, 18.14 Uhr: Autofähre Kleinzschachwitz - Pillnitz auch in kommenden Tagen außer Betrieb

Die Autofähre Kleinzschachwitz - Pillnitz wird wohl bis Montag außer Betrieb sein, melden die DVB auf X. Als Ersatz diene daher die Personenfähre.

9. Januar, 17.02 Uhr: Unfälle in Dresden sorgen für Straßenbahn-Probleme

Es wird nicht leichter. Jetzt müssen die Dresdner auch noch mit Verspätungen bei den Straßenbahnlinien 3, 6, 7 und 11 rechnen. Grund dafür ist ein Unfall zwischen der Haltestelle Albertplatz und dem Bahnhof Neustadt, wie die DVB auf X melden.

9. Januar, 16.47 Uhr: Sozialbürgermeisterin Kaufmann ruft zu Solidarität für Wohnungslose auf

Angesichts der aktuellen Wetter-Lage weist die Landeshauptstadt Dresden noch einmal auf bestehende Hilfsangebote für Wohnungslose hin, darunter städtische Schlafplätze, kirchliche Nachtcafés und mobile Kältestreifen. Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann betont: "Niemand muss in Dresden draußen übernachten. Die Stadt und ihre Partner helfen gern. Niemand muss sich schämen, die Hilfe anzunehmen. Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt können lebensgefährlich sein. Das extreme Winterwetter macht das Thema dringlicher denn je. Courage und Solidarität sind jetzt gefragt. Jede und jeder kann Wärme spenden — mit Respekt, Achtsamkeit und klaren, einfachen Handlungen: Hinsehen. Ansprechen. Hilfe anbieten oder Einrichtungen informieren."



Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Kaufmann will nicht, dass auch nur ein Obdachloser in Dresden leiden muss. © Norbert Neumann

9. Januar, 16.33 Uhr: Stau auf A4 will kein Ende nehmen

Zwischen Dreieck Dresden-West und Anschlussstelle Ohorn ist noch immer mit Stau und stockendem Verkehr im gesamten Streckenverlauf zu rechnen. Auf mehr als 25 Kilometern Länge droht rund eine Stunde Zeitverlust.

9. Januar, 16.22 Uhr: Dresden versinkt in aktuellen Video-Sequenzen im Schnee

Auch Dresden ist fest in Sturmtief Ellis Griff. Aktuelle Videobilder zeigen den Kampf der Menschen gegen den Schnee.

9. Januar, 16.13 Uhr: MP Kretschmer schippt fleißig Schnee

Auch bei Sachsens MP Michael Kretschmer (50) ist die Nachricht, dass es geschneit hat, angekommen. Auf Instagram gelangt er zu der Erkenntnis: "Es ist Winter!" Zudem will er direkt wissen: "Wer von euch war heute auch schon fleißig Schneeschippen?" Dazu macht der MP in einem Video deutlich, dass er dabei war.

9. Januar, 16.02 Uhr: Hofewiese unterbricht Winterpause wegen Schneefall

Weil die Dresdner Heide endlich mal wieder so richtig schön im Schnee glänzt, unterbricht die Hofewiese ihre Winterpause spontan. Der Biergarten wird am Wochenende, dem 10. und 11. Januar geöffnet. Mehr Infos unter: "Hofewiese unterbricht Winterpause wegen Schneefall: Das können Besucher alles erwarten".

Die eingeschneite Hofewiese öffnet am Wochenende spontan. (Archivbild) © Monika Petschel

9. Januar, 15.05 Uhr: Autofähre Kleinzschachwitz - Pillnitz aktuell nicht im Einsatz

Die DVB melden am Freitagnachmittag auf X, dass die Autofähre Kleinzschachwitz - Pillnitz aktuell nicht im Einsatz ist. Grund dafür sei Treibeis. "Als Ersatz verkehrt die Personenfähre", so die Dresdner Verkehrsbetriebe.

9. Januar, 14.50 Uhr: Flugbetrieb bislang stabil

Trotz Schnee und Minusgraden läuft der Flugbetrieb am Flughafen Dresden ohne größere Einschränkungen. Wetterbedingte Ausfälle habe es nicht gegeben, teilte der Airport mit. Der Winterdienst sei im Einsatz gewesen, vor einzelnen Starts sei bei Bedarf eine Enteisung erforderlich gewesen. Reisenden wurde dennoch empfohlen, ihren Flugstatus im Blick zu behalten.