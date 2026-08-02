Temperaturen steigen, Gewitter drohen: Dieses Wetter steht Dresden bevor

Dresden - Abkühlung von kurzer Dauer! Nachdem die Temperaturen am Wochenende in Sachsens Landeshauptstadt zurückgegangen waren , sollen die Werte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Montag wieder die 30-Grad-Marke knacken. Dresdnerinnen und Dresdner müssen sich auf Hitze gefasst machen.

In Sachsens Landeshauptstadt steigen die Temperaturen wieder. © Holm Helis

Der DWD warnte bereits für Montag im Zeitraum von 11 bis 19 Uhr vor starker Wärmebelastung! Mangels nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet mit höherer Belastung zu rechnen, hieß es.

Während es laut Wetteronline.de zuletzt noch wechselnd bewölkt war, soll es zu Beginn der Woche jede Menge Sonnenschein geben. Die Höchstwerte dürften auf 32 Grad klettern.

Am Dienstag kann es dann wieder Wolken geben, die Sonne soll nur noch zeitweise scheinen. Nach Angaben des DWD jedoch bei ansteigenden Temperaturen am Nachmittag auf stattliche 35 Grad!

Auch Gewitter drohen. Ob die sachsenweit gemeldeten Unwetter auch Dresden erreichen, bleibt noch ungewiss.