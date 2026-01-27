Warnung vor Glätte in Dresden: Polizei meldet mehrere Unfälle

Dresden/Görlitz - Hohe Rutschgefahr in Dresden ! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Dienstagvormittag die Warnstufe 2 ausgerufen. Mehrfach musste die Polizei zum Einsatz ausrücken.

Von Riesa über Dresden bis Görlitz warnte der Deutsche Wetterdienst vor markanter Glätte (Stufe 2). Mittlerweile besteht nur noch Stufe 1. © Silas Stein/dpa, Screenshot/DWD

Bis 13 Uhr bestand Gefahr wegen markanter Glätte. Bei winterlichen Straßenverhältnissen ereigneten sich im Bereich der Polizeidirektion Dresden zwischen Mitternacht und 10 Uhr insgesamt 28 Unfälle, bei denen drei Menschen verletzt worden sind.

Die Anzahl sei leicht erhöht gewesen, allerdings hätten die meisten Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise an die Bedingungen angepasst, erklärte ein Sprecher.

Der DWD hatte auch für die Landkreise Bautzen sowie Görlitz eine Glätte-Warnung der Stufe 2 herausgegeben. Mittlerweile besteht sachsenweit jedoch nur noch die Stufe 1.

Im weiteren Tagesverlauf sowie in der Nacht zum Mittwoch sind laut Meteorologen im östlichen Teil des Freistaats keine weiteren Niederschläge zu erwarten.