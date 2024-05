Weiße Fusseln erobern Dresden: Was hat es mit dem Sommerschnee auf sich?

Vielerorts verschwindet derzeit das zarte Grün unter dicken weißen Büscheln. © Steffen Füssel

Zentimeterdick liegen dicke weiche Flusen auf den Straßen, Wiesen und in Räumen. Was nicht liegt, fliegt durch die Luft. Zu beobachten ist das Phänomen zum Beispiel an der Reichenbachstraße in der Nähe des Hauptbahnhofes oder am Haus der Presse nahe des Zwingers.

Doch mit Wintertemperaturen hat dieses Naturschauspiel nichts zu tun. Verantwortlich für den herumwirbelnden "Schnee" sind die Samenfasern des Pappelbaums.

Die Büschel werden auch als Pappelwolle oder Pappelflaum bezeichnet. Die watteähnlichen Fasern umhüllen die Samen des Baumes und versorgen sie so mit ausreichend Feuchtigkeit zum Aufquellen.

Je nach Temperatur tritt das Naturschauspiel ab Mai etwa auf und dauert dann für gewöhnlich zwei bis vier Wochen an. Obwohl sie oft mit Schnee verwechselt werden, ist der Flaum ein natürlicher Bestandteil des Reproduktionszyklus der Pappelbäume.

Doch die Pappelwolle kann für den Menschen auch gefährlich werden.