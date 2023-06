Der Sommer in Sachsen schaltet einen Gang hoch, Blitz und Donner aber auch

Leipzig - Nach einer kurzen Pause in den vergangenen Tagen legt das sommerliche Wetter in Sachsen wieder richtig los! Typisch für die Jahreszeit kann es aber auch mal richtig krachen.

Werft Euch einfach kurz die Regenjacke über, später kann der Ausflug sicher weitergehen. Immerhin kratzt Sachsen wie schon am Freitag wieder an der 30-Grad-Marke. Nachts kühlt es auf angenehme 18 bis 14 Grad ab.

Ähnlich wird auch der morgige Samstag: Nach sonnigem Tagesbeginn tauchen Quellwolken am Himmel auf, die in der zweiten Tageshälfte Blitz und Donner mitbringen können.

Ab Sonntag soll es im Freistaat fast überall niederschlagsfrei bleiben und heiter bis sonnig werden. Das schreit also förmlich nach einem Besuch im Freibad oder am See. In der Sonne liegen, kühle Getränke genießen und ab und zu im Wasser abkühlen – was will man mehr?

Und auch am Montag sind maximal lockere Wolkenfelder am Himmel zu sehen. An beiden Tagen erreichen die Höchstwerte erneut knapp 30 Grad. Lediglich nachts wird es mit 10 bis 15 Grad geringfügig kühler als in den Nächten zuvor.

TAG24 wünscht Euch ein schönes, sommerliches Wochenende!