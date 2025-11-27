Viele Unfälle und liegen gebliebene Laster! Sachsens Polizei warnt vor Schneeregen und Glätte

Dresden - Gefährlicher Wetter-Mix in Sachsen ! Die Polizei hat am Mittwochmorgen eine eindringliche Warnung für Verkehrsteilnehmer veröffentlicht. Es gab bereits mehrere Unfälle.

Die sächsische Polizei warnt vor Glätte. Mehreren Fahrzeugen wurde der auftretende Schneeregen bereits zum Verhängnis - wie hier auf der S95 zwischen Leppersdorf und Radeberg. © xcitepress/domenic prater

"Fahren Sie bitte besonders vorsichtig", lautet der Appell der Polizei. Es bestehe Straßenglätte-Gefahr wegen Schneeregen und überfrierender Nässe.

Infolge der Witterung krachte es bereits mehrfach auf Kreis- und Bundesstraßen in der Nähe von Görlitz und Bautzen sowie im Osterzgebirge. Auch blieben Lkw liegen oder stellten sich quer.

Auf der S95 waren gegen 7.30 Uhr zwischen Leppersdorf und Radeberg ein Mercedes und ein VW kollidiert. Ersten Angaben zufolge mussten zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ganztägig vor allem für Ostsachsen sowie die Erzgebirgsregion vor leichtem Schneefall. Auftretender Niederschlag und Temperaturen um den Gefrierpunkt können die Straßen und Fußwege zu einer Rutschbahn werden lassen.