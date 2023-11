Wintereinbruch in Dresden: Bringt neues Tiefdruck-Gebiet noch mehr Schnee zu uns?

Im Zittauer Gebirge gab es am Dienstag reichlich Neuschnee. © EHL Media

Seit dem Wochenende kommt dank vieler weißer Flocken langsam, aber sicher Weihnachtsstimmung auf. Und das wird offenbar noch ein paar Tage so bleiben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, bleibt uns das schöne Weiß noch mindestens bis Sonntag erhalten.

Dies ist einem Schneetief zu verdanken, das am heutigen Dienstag von der Mitte der Republik nach Südosten abzieht und polare Kaltluft in den Freistaat bringt.

Bis zum Nachmittag soll es weiter leicht schneien, damit summieren sich die Neuschnee-Mengen mit den bereits gefallenen 2 bis 5 Zentimetern auf 5 bis 10, in Staulagen sogar auf bis zu 15 Zentimeter.

Achtung: Da die Temperaturen heute nur kurzzeitig mal über null Grad klettern und sonst Dauerfrost herrscht, kann es laut einer Warnung des Wetterdienstes glatt werden.

In der kommenden Nacht erreicht uns von der Nordsee her ein weiteres Tief, was für noch mehr Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneematsch sorgt. Es soll am Mittwoch erneut leicht schneien.

Außerdem warnt der DWD vor Frost: Nachts kann es bis zu minus 9 Grad kalt werden.