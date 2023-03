Dank Forschung der TU Dresden: Dieser Baumarkt verbraucht weniger Strom als ein Einfamilienhaus!

In Bannewitz entsteht derzeit ein nahezu klimaneutraler Baumarkt. Ein Gebäude ist bereits fertiggestellt und eröffnet. © Max Patzig

Dieser Bau hat es in sich: Erst wurde das bestehende Gebäude in Bannewitz abgerissen, dann sollte es wieder neu hochgezogen werden. Doch zunächst ausgebliebene Genehmigungen und komplizierte Prognosen sorgten immer wieder für Verzögerungen.

So wurde zunächst errechnet, dass der Baumarkt von "Mobau Müller" an der Dresdner Straße (B170) in Spitzenzeiten 279 kW verbrauchen würde. Da sagte der örtliche Stromversorger, dass das nicht zu leisten wäre, weshalb eine neue Lösung hermusste.

Gefunden haben diese die T&K Invest GmbH und die Technische Universität Dresden: Eine gemeinsam programmierte Software berechnete, wann genau wie viel Strom in dem Laden benötigt wird und ebnete damit den Weg zum klimaneutralen Vorzeige-Baumarkt.

Anschließend wurde die ursprünglich geplante Luft-Wärmepumpe durch eine Erdwärmepumpe ersetzt und Mobau-Müller-Chef Patrick Herold hatte sofort 50 Prozent Leistung eingespart in diesem Bereich. Noch mehr ließ sich sparen, indem man für den Betrieb der Pumpe auf eine Photovoltaikanlage auf dem Hallendach setzte.

Zudem sorgen Erdkollektoren, die das Erdreich als Energielieferant und -speicher nutzbar machen, für eine kräftige Reduzierung beim Stromverbrauch.