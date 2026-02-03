"Der Markt regelt": Muss Dresden Anteilseigner des Flughafens bleiben?

Dresden - Der Flughafen Dresden soll ein Wirtschaftsfaktor sein. Doch neben Inlandszielen werden vor allem Touri-Strände angeflogen, die Bilanz ist katastrophal. Ein Stadtrat fordert Konsequenzen!

Der Flughafen Dresden hängt seit Jahren in den Miesen. © PR-Foto

Zuletzt fuhr die Mitteldeutsche Flughafengesellschaft einen Verlust von 53,5 Millionen Euro ein, nur dank millionenschwerer Subventionen läuft der Betrieb an den Flughäfen Leipzig und Dresden aktuell.

Auch die Stadt Dresden (hält 1,87 Prozent der Gesellschaftsanteile) greift unter die Arme. Wie das Rathaus auf Anfrage von Stadtrat Johannes Lichdi (61, fraktionslos) mitteilt, flossen seit 2000 immer wieder Stadtgelder - insgesamt rund 13 Millionen Euro.

Und das, obwohl Schwarze Zahlen vorerst nicht absehbar sind.

Johannes Lichdi fordert einen Kurswechsel. "Warum sollten wir einen Flughafen finanzieren, der nicht finanzierbar ist? Ich fordere den Ausstieg der Stadt als Anteilseigner! Der Markt regelt, sage ich nur."