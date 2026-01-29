Endlich wieder Gäste in der Gläsernen Manufaktur

Dresden - Nach dem Aus der Fahrzeugproduktion im Dezember und der Schließzeit zum Jahresanfang beginnt mit der Wiedereröffnung der Gläsernen Manufaktur (GMD) am heutigen Donnerstag eine neue Ära. TAG24 hat sich die gerade entstehende Erlebniswelt schon einmal angesehen.

GMD-Chef Martin Goede (59) erklärt, was bei der sogenannten Hochzeit passiert. Bei den Besucherführungen übernehmen diese Aufgabe selbstverständlich Gästeführer. © Thomas Türpe

Verändert hat sich nicht viel, und doch alles: Die Schritte der Fahrzeugproduktion, die früher für Besucher der Gläsernen Manufaktur erlebbar waren, sind es auch heute noch.

"Wir haben die Produktion nur von bisher zwei auf jetzt einer Ebene konzentriert", sagt Marketing-Leiterin Diana Heinrich (59).

Ob es um die "Hochzeit" geht, also die Verbindung von Karosserie und Antriebsstrang, den Aufbau einer Heckklappe oder einer Tür - der Besucher soll das hautnah miterleben und bei verschiedenen Mitmach-Angeboten sogar selbst Hand anlegen, etwa Lenkung und die Kameras selbst einstellen.

Von der 45-Minuten-Einstiegsführung bis zum zweistündigen "Intensiv-Kurs" ist bei den Themenführungen alles drin.