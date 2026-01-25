Butik Dresden schließt, auch Möbelhaus macht dicht: Das sagt der Filialleiter dazu

Dresden/Klipphausen - Nach 23 Jahren gehen hier in wenigen Monaten die Lichter aus: "Möbel Wikinger" schließt seinen Standort in Klipphausen. Auch die dazugehörige Butik in der Dresdner Neustadt mit einem kleineren Sortiment wird dichtgemacht.

Möbel "Wikinger" an der Schwabacher Straße in Klipphausen stehen die letzten Monate bevor. © Petra Hornig

Schweren Herzens muss Filialleiter Laurits Johansen (24) spätestens am 31. Mai die Schlüssel der 3000 Quadratmeter großen Halle abgeben, die sich in einem Gewerbegebiet unweit der A4 befindet. "Unsere gesamte Ausstellung wird - wie auch in der Butik - abverkauft", sagt der junge Chef.

Die Schließung resultiere vor allem aus der Wilsdruffer Autobahn-Baustelle mit einer zweimaligen Teil- oder Vollsperrung der Anschlussstelle über einen längeren Zeitraum in den vergangenen zwei Jahren. "Dadurch haben wir einen erheblichen Verlust an Kundenfrequenz verzeichnet, weshalb die Auftragseingänge deutlich zurückgegangen sind."

Auch hätten die gedämpfte Konsumlaune sowie die Neuverhandlung von Verträgen die wirtschaftliche Situation erheblich belastet.

"Wie es für die Mitarbeiter zukünftig weitergeht, können wir leider noch nicht sagen", so Johansen. In Klipphausen seien derzeit elf Personen in Vollzeit beschäftigt. In Dresden seien drei Angestellte betroffen.