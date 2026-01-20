Ab 2030: Keine Landesgelder mehr für Flughäfen in Sachsen und Sachsen-Anhalt!

Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen ihre finanzielle Hilfe für die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden schrittweise senken.

Von Daniel Josling Dresden/Leipzig/Magdeburg - Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen ihre finanzielle Hilfe für die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden schrittweise senken. Die Unterstützung an die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) soll bis 2030 grundsätzlich auf Null zurückgefahren werden, erklärte Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) in Dresden bei der Vorstellung einer Studie im Auftrag der MFAG.

Die sächsischen Flughäfen werden immer weniger finanzielle Unterstützung erhalten. © Hendrik Schmidt/dpa Für Dresden ist ein Sonderweg vorgesehen. Sachsen will diesen Airport ab 2027 bis zunächst 2030 mit jährlich neun Millionen Euro zusätzlich stützen - ohne Beteiligung Sachsen-Anhalts.

Man sei in einer "sehr angestrengten Sanierungssituation", die aber erste Erfolge zeige, sagte Piwarz und sprach von stürmischen Zeiten. Jetzt flaue der Wind aber ab. Der Finanzminister formulierte ein klares Bekenntnis zur Flughafen Holding. Es gebe die begründete Erwartung, dass zum Ende des Jahrzehnts die staatlichen Zuschüsse ein Ende hätten.

Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (71, CDU) sprach in Magdeburg von einer schwierigen Phase für die Flughäfen. Einerseits habe dies mit der Corona-Pandemie zusammengehangen, andererseits mit dem Ukraine-Krieg. Flugzeug Nachrichten Zu beschämt für die Wahrheit: 23-Jährige schleicht sich als falsche Stewardess ins Flugzeug Das Sanierungsverfahren liege aber im Plan, sodass es berechtigte Hoffnungen gebe, dass die Flughäfen in den kommenden Jahren wieder positive Zahlen schreiben könnten. Eine weitere Möglichkeit sei auch der Verkauf oder die Vermietung von nicht genutzten Flächen.

Flughafen AG strebt operatives Geschäft 2026 ohne Verluste an

Man wolle trotz aller Probleme an den Flughäfen festhalten. © Jan Woitas/dpa Ähnlich optimistisch äußerte sich der Chef der Mitteldeutschen Flughafen AG, Götz Ahmelmann. Im Jahr 2030 solle aus eigener Kraft eine schwarze Null geschrieben werden. Bereits in diesem Jahr wolle man das operative Geschäft mit einem solchen Ergebnis abschließen.

Piwarz zufolge hat sich Sachsen mit Sachsen Anhalt verständigt. Die beiden Gesellschafter stünden "einmütig" zu den Flughäfen. Man tue gut daran, die Flughäfen zu erhalten und weiter zu stärken. Sie seien wichtig für die Entwicklung des Freistaates Sachsen. Nach dem Fazit der Studie profitieren beide Länder in erheblichen Maßen von den Flughäfen. Eine neue Vereinbarung zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt sieht vor, Kompensationsleistungen für die MFAG von insgesamt 37 Millionen Euro im Jahr 2026 schrittweise abzusenken - auf 28 Millionen Euro im kommenden Jahr, 21 Millionen Euro 2028, 13 Millionen Euro 2029 und schließlich auf null ab 2030. An den Zahlungen beteiligt sich Sachsen nach Ministeriumsangaben zu 81,3 Prozent und Sachsen-Anhalt zu 18,7 Prozent.

Flugzeug Nachrichten Aufregung nach Sichtung von "Doomsday"-Flugzeug Der Beitrag Sachsen-Anhalts dient demnach ausschließlich der Unterstützung für Aufgaben am Flughafen Leipzig/Halle. Es werde erwartet, dass die MFAG ab 2030 ohne staatliche Unterstützung auskomme.

Götz Ahmelmann, der Chef der Mitteldeutschen Flughafen AG, sieht optimistisch in die Zukunft. © Jan Woitas/dpa

Vier Milliarden Euro Mehrwert für die Region