Deutlich mehr Handwerks-Azubis
Dresden (Sachsen) - Gute Nachrichten aus dem Handwerk: Im vergangenen Jahr haben deutlich mehr Schulabgänger eine Lehre begonnen als in 2024. So starteten 2 348 junge Menschen im Kammerbezirk Dresden eine Ausbildung. Im Vorjahr waren es 2 162 gewesen, also gut neun Prozent weniger.
Von den neuen Azubis sind 1834 Männer und 514 Frauen.
"Die Handwerksbetriebe bieten durch die duale Ausbildung jungen Menschen zukunftssichere Jobs, Perspektiven hier vor Ort und hervorragende Karrieremöglichkeiten", sagt Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski (56).
"Ausbilden gehört zur DNA des Handwerks trotz aller konjunkturellen Sorgen, die die Unternehmen aktuell dennoch umtreiben und die sie schwer belasten."
Die beliebtesten Berufe im Kammerbezirk (umfasst den Großraum Dresden und Ostsachsen) sind Kraftfahrzeugmechatroniker (376 Azubis), Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (176 Azubis) sowie Elektroniker (168 Azubis) und Tischler (115 Azubis).
Freie Plätze fürs nächste Lehrjahr unter www.hwk-dresden.de/einfachmachen
Titelfoto: IMAGO/Funke Foto Services