Deutlich mehr Handwerks-Azubis

Dresden (Sachsen) - Gute Nachrichten aus dem Handwerk: Im vergangenen Jahr haben deutlich mehr Schulabgänger eine Lehre begonnen als in 2024. So starteten 2 348 junge Menschen im Kammerbezirk Dresden eine Ausbildung. Im Vorjahr waren es 2 162 gewesen, also gut neun Prozent weniger.

Die Ausbildung zum Tischler gehört zu den beliebtesten im Kammerbezirk. © IMAGO/Funke Foto Services

Von den neuen Azubis sind 1834 Männer und 514 Frauen.

"Die Handwerksbetriebe bieten durch die duale Ausbildung jungen Menschen zukunftssichere Jobs, Perspektiven hier vor Ort und hervorragende Karrieremöglichkeiten", sagt Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski (56).

"Ausbilden gehört zur DNA des Handwerks trotz aller konjunkturellen Sorgen, die die Unternehmen aktuell dennoch umtreiben und die sie schwer belasten."