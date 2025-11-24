Die Meisterbriefe sind da: Sachsen hat 325 neue Handwerksmeister

Dresden - 325 neue Handwerksmeister haben in Dresden ihre Meisterbriefe bekommen, 55 sind Frauen und 270 Männer.

Große Party in der Dresdner Messe: 325 stolze Meister aus Ostsachsen erhielten am Samstag ihre Urkunden. © Handwerkskammer Dresden

Die größten Gruppen kommen aus der Kfz-Technik (36 Meister), Elektrotechnik (35), Bäckerei (23), Zimmerei (21), Tischlerei (21) und Orthopädieschuhmacherei (20).

Insgesamt stammen die Absolventen aus 14 Bundesländern - nur Bremen und das Saarland fehlen.

Der Jüngste ist 20 Jahre alt, der älteste neue Meister 53.