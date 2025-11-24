Die Meisterbriefe sind da: Sachsen hat 325 neue Handwerksmeister
Dresden - 325 neue Handwerksmeister haben in Dresden ihre Meisterbriefe bekommen, 55 sind Frauen und 270 Männer.
Die größten Gruppen kommen aus der Kfz-Technik (36 Meister), Elektrotechnik (35), Bäckerei (23), Zimmerei (21), Tischlerei (21) und Orthopädieschuhmacherei (20).
Insgesamt stammen die Absolventen aus 14 Bundesländern - nur Bremen und das Saarland fehlen.
Der Jüngste ist 20 Jahre alt, der älteste neue Meister 53.
Neben den Meisterbriefen wurden auch elf neue Geprüfte Betriebswirte ausgezeichnet. Sachsen-MP Michael Kretschmer (50, CDU) würdigte die Bedeutung des Handwerks für Sachsens Wirtschaft.
Rund 2000 Gäste verfolgten die Übergabe der Urkunden in der Messe Dresden.
Titelfoto: Handwerkskammer Dresden