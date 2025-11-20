Insolvenzverwalter verkündet: So geht es für Dresdner Traditionsrestaurants weiter

Dresden - Rettungsmission geglückt! Die traditionsreichen Restaurants "Villa Marie" am Blauen Wunder und "La Villetta" am Barbarossaplatz in Dresden bleiben erhalten. Sie waren wegen Corona und der entstandenen Rezession in finanzielle Schieflage geraten. Nun konnte der Insolvenzverwalter eine Sanierungslösung finden.

Die "Villa Marie" in Blasewitz will künftig mit hochwertiger Brauhausküche überzeugen. (Archivbild) © Steffen Füssel

"Ab dem 1. Januar führt der bisherige Betreiber Sebastian Roelke das 'La Viletta' mit dem bekannten Konzept weiter", erklärte Rechtsanwalt Ralf Hage (50) gegenüber TAG24.

Die "Villa Marie" wird von Janet Kosiol (52) übernommen, die als Geschäftsführerin verschiedener Gastronomien in Dresden agiert - darunter etwa die Elbterrasse Wachwitz, das Brunetti oder der Gasthof Weißig. Auch das Italienische Dörfchen am Theaterplatz gehörte einst dazu, musste jedoch geschlossen werden.

Laut Hage plant die Neu-Pächterin eine andere Ausrichtung des bisherigen Italieners. "Es wird eine hochwertige Brauhausküche mit Augustiner vom Fass geben", so der Jurist.

Über Monate hatte er laut eigener Aussage verhandelt, um einen Nachfolger für den Standort in Blasewitz zu finden. Die Bewerber-Suche sei äußerst herausfordernd gewesen. "Dies hängt auch mit der schweren Zeit zusammen, in der sich die Gastro aktuell befindet."