Kritik am Rathaus für Neubau-Bummelei: "Armutszeugnis für die Verwaltung"

Von Hermann Tydecks

Dresden - Schon 2017 hatte der Stadtrat den Weg freigemacht für 35 neu zu bauende Einfamilienhäuser an der Geystraße in Strehlen. Doch seitdem ist nicht viel passiert, kritisiert die CDU. Auch der vom Rathaus geplante Zeitplan kann nicht mehr gehalten werden.

Vor Jahren beschlossen: Auf dieser Wiesen-Brache an der Geystraße in Strehlen sollen 35 Wohnhäuser gebaut werden. © Steffen Füssel Dabei hatte der Rat extra bestimmt, dass mit Eröffnung des auf zwei Jahre begrenzten Asyl-Containerdorfs in 2024 auf der Brache kein zeitlicher Verzug der Baulanderschließung fürs Wohnviertel entstehen solle. Geplant war, die Erschließungsarbeiten im April kommenden Jahres zu starten. Die Grundstücke sollten nach dem im Dezember vorgesehenen Rückbau der inzwischen leer stehenden Asyl-Container vermarktet werden (in Erbpacht). Aber: Der Baubeginn für die Erschließung verspäte sich um anderthalb Jahre (nun viertes Quartal 2027), teilte OB Dirk Hilbert (54, FDP) auf eine Anfrage der CDU mit. Momentan werde noch an der Entwurfsplanung gearbeitet.

Die Asyl-Container sind bereits verlassen, sollen im Dezember abgebaut werden. © Petra Hornig

CDU-Stadtrat Mario Schmidt (49) kritisiert den Zeitverzug. © Thomas Türpe

Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) muss sich Kritik von der CDU-Fraktion gefallen lassen. © Norbert Neumann

Bauprojekt auf der Geystraße schon seit Jahren im Verzug