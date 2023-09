Rückzug! Diesen Lieferdienst gibt es jetzt nicht mehr in Dresden

Dresden - Erst Ende August kündigte der Sofort-Lieferdienst Getir, zu dem auch Gorillas gehört, an, 2500 Arbeitsplätze zu streichen . Schon jetzt sind erste Auswirkungen zu spüren: Gorillas gibt es in Dresden nicht mehr.

Wer bei Gorillas bestellte, bekam den Lebensmittel-Einkauf schnell nach Hause gebracht. © dpa/Wolfgang Kumm

Man wolle das Geschäft in Deutschland nicht einstellen, hieß es vergangenen Monat noch aus der Firmenzentrale in der Türkei. Trotzdem verabschiedete sich Gorillas jetzt still und heimlich aus mehreren deutschen Städten, unter anderem der sächsischen Landeshauptstadt.

Während der Coronavirus-Pandemie nahmen die Geschäfte der Lebensmittel-Lieferservices in ganz Europa fahrt auf, als viele Menschen nicht mehr ihre Wohnungen verlassen wollten - und teils auch gar nicht durften. Doch jetzt kehren immer mehr zum normalen Leben zurück und gehen wieder selbst einkaufen.

Gorillas und Co. haderten zudem damit, endlich profitabel zu werden. Versprach man zu Beginn Lieferzeiten von nur zehn Minuten, verabschiedeten sich die Bringdienste zuletzt von diesem Ziel. Auch stiegen mit der Zeit die Liefergebühren und Mindestbestellwerte.

Für viele Menschen wurde das Angebot damit wohl unattraktiver. Sie gingen lieber wieder selbst in die Supermärkte und stöberten in den Regalen, anstatt sich den Einkauf nach Hause bringen zu lassen.

Für eine Stellungnahme zur Einstellung des Dienstes war Gorillas auf Anfrage von TAG24 am Dienstag nicht zu erreichen.