Dresdner Flughafen erhält Millionen: Wofür das Geld genutzt wird

Dresden - Beträchtliche Finanzspritze für den Dresdner Flughafen: Eine Millionensumme macht Sachsen für den angeschlagenen Standort locker.

Für den Dresdner Flughafen lässt der Freistaat Millionen springen. (Archivbild) © Thomas Türpe

Wie der MDR aus Wirtschaftskreisen erfahren hat, wurden rund 1,2 Millionen Euro für den Weiterbetrieb der Lufthansa-Verbindung zwischen Dresden und München gezahlt, deren Zukunft zunächst ungewiss war.

Dem Bericht zufolge kam das Geld der Airline aber nicht direkt zugute, sondern über Anreize - etwa durch Nachlässe bei Dienstleistungen.

Auf TAG24-Anfrage bestätigt Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart (49) zwar die Summe, es handele sich dabei jedoch um die Restzahlung eines Gesamtbetrags in Höhe von rund 45 Millionen Euro, die dem Unternehmen in 2024/25 als Aufwendungsersatz für Kosten nichtwirtschaftlicher Art (wie beispielsweise den Betrieb der Feuerwehr und die Sicherheit) zur Verfügung gestellt worden seien.

Laut MDR-Informationen ist zudem eine weitere Groß-Zahlung vorgesehen. So wolle Sachsen die Dresdner Flughafenverluste für 2027 bis 2029 allein tragen. In diesem Zusammenhang würden 75 Millionen Euro aufgebracht. Sprecher Schuhart konnte dazu keine Angaben machen.