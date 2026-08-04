Dresdner Traditionsunternehmen insolvent: Drei Standorte betroffen

2.370 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Logistikdienstleister aus Dresden steckt nach über 30-jährigem Bestehen in der Krise. Der Geschäftsbetrieb läuft trotz Insolvenz weiter.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Logistikdienstleister aus Dresden in der Krise! Die Spedition "Baumann" mit Hauptsitz in der sächsischen Landeshauptstadt ist nach über 30-jährigem Bestehen insolvent. Der Geschäftsbetrieb läuft jedoch weiter.

Die Spedition "Baumann" ist in wirtschaftliche Schieflage geraten. Über einen Insolvenzplan soll die Neuaufstellung gelingen. (Symbolfoto)
Die Spedition "Baumann" ist in wirtschaftliche Schieflage geraten. Über einen Insolvenzplan soll die Neuaufstellung gelingen. (Symbolfoto)  © 123RF/glougass

Betroffen sind die insgesamt 71 Mitarbeiter der drei Standorte in Dresden, Döbeln (Mittelsachsen) und Erfurt, wie es in einer Mitteilung heißt. Demnach befindet sich das Unternehmen ab sofort einem gerichtlichen Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung.

Geschäftsführer Jörg Baumann habe sich im Hinblick auf die angespannte Liquidität des Betriebs infolge der aktuellen Konjunkturlage, der Konsolidierung im Einzelhandel und dem damit verbundenen Verlust dreier Hauptkunden für die Beantragung einer solchen Maßnahme entschieden.

"Unser Team steht trotz der besonderen Lage auch im eröffneten Verfahren weiter zu uns. Es ist enorm wichtig, dass unsere Leute den Sanierungskurs mittragen", sagt Baumann.

Weniger Stellplätze: Dresden senkt Parkplatz-Pflicht bei Neubauten um 20 Prozent
Dresden Wirtschaft Weniger Stellplätze: Dresden senkt Parkplatz-Pflicht bei Neubauten um 20 Prozent

Erste Meilensteine - wie das lückenlose Aufrechterhalten der Geschäftstätigkeit – seien bereits erreicht worden. Die Löhne würden nach einer Überbrückung durch vorfinanziertes Insolvenzgeld (für die Monate Mai, Juni und Juli) nun wieder aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet. Mithilfe eines Insolvenzplans solle die Lösung herbeigeführt werden, heißt es.

Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Mit seinen Kühllastern im weiß-grün-blauen Design beliefert die Spedition deutschlandweit Märkte im Einzelhandel, Gastronomieeinrichtungen, Kliniken und Großküchen mit Obst, Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukten sowie Feinkost. Die Gründung des Betriebs erfolgte im Jahr 1994 in Dresden.

Titelfoto: 123RF/glougass

Mehr zum Thema Dresden Wirtschaft: