 2.394

Flugtaxis über der Elbe: Hier plant Dresden den Verkehr von morgen

Flugtaxis über der Stadt, Drohnen mit Paketen - was früher nach Science-Fiction klang, wird in Dresden gerade ernsthaft erforscht.

Von Benjamin Schön

Dresden - Flugtaxis über der Stadt, Drohnen mit Paketen - was früher nach Science-Fiction klang, wird in Dresden gerade ernsthaft erforscht. Dazu neue Ideen für Bus, Bahn und Straßenverkehr. So arbeiten Forscher gerade an der Mobilität der Zukunft. An der TU laufen gleich zwei große Projekte, die Verkehr besser, sauberer und sicherer machen sollen.

Zum Abschluss bekam die Ministerin noch einen kleinen Einblick in den Flugsimulator A320.
Zum Abschluss bekam die Ministerin noch einen kleinen Einblick in den Flugsimulator A320.  © Thomas Türpe

Eines davon heißt "AgiMo". Dahinter steckt eine einfache Idee: Verkehr mithilfe vieler Daten besser planen. "Wir untersuchen, wie Autos, Busse, Fahrräder und Fußgänger künftig effizienter zusammen funktionieren können", so Regine Gerike (53), Dekanin der Fakultät Verkehrswissenschaften.

Dafür entsteht auch ein digitaler Zwilling des Verkehrs: ein virtuelles Abbild am Computer, mit dem sich neue Ideen erst testen lassen, bevor draußen etwas verändert wird.

Gemeinsam mit Partnern wie der TU München und dem Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten rund 60 Wissenschaftler daran.

Butik Dresden schließt, auch Möbelhaus macht dicht: Das sagt der Filialleiter dazu
Dresden Wirtschaft Butik Dresden schließt, auch Möbelhaus macht dicht: Das sagt der Filialleiter dazu

Ein zweites Projekt schaut noch weiter in die Zukunft: "AirMetro".

Das Smart Mobility Lab bei Hoyerswerda soll eine Spielwiese für die Forscher werden.
Das Smart Mobility Lab bei Hoyerswerda soll eine Spielwiese für die Forscher werden.  © André Wirsig
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Dekanin Regine Gerike (53) präsentierte das Forschungsprojekt "AgiMo".
Dekanin Regine Gerike (53) präsentierte das Forschungsprojekt "AgiMo".  © Thomas Türpe

Kommen Flugtaxis wirklich?

Martin Lindner (35) zeigte Ministerin Regina Kraushaar (61, CDU) eine der Drohnen, mit denen aktuell geforscht wird.
Martin Lindner (35) zeigte Ministerin Regina Kraushaar (61, CDU) eine der Drohnen, mit denen aktuell geforscht wird.  © Thomas Türpe

Hier geht es um Flugtaxis und Lieferdrohnen. Forscher wollen herausfinden, wie solche Geräte sicher durch den Himmel navigieren können – ohne mit normalen Flugzeugen zu kollidieren.

Getestet werden soll das unter anderem im Smart Mobility Lab bei Hoyerswerda. Die riesige Versuchshalle soll 2027 eröffnen und gilt schon jetzt als weltweit einzigartige Forschungsanlage.

Dass Flugtaxis wirklich kommen könnten, davon sind viele Experten überzeugt. Luftfahrtforscher Martin Lindner (35) sagt: "Es ist nicht mehr die Frage, ob es kommt, sondern wann es kommt." Noch sei der Weg allerdings lang. "Die Zulassung solcher Fluggeräte ist extrem aufwendig - manche Firmen sind daran schon gescheitert."

Ausverkauf: WMF-Filiale in Dresden schließt
Dresden Wirtschaft Ausverkauf: WMF-Filiale in Dresden schließt

Auch Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) zeigte sich bei ihrem Besuch beeindruckt: "Mich hat das natürlich erst einmal erschlagen", sagt sie lachend. "Aber gerade der Blick von Dresden bis in die Lausitz ist spannend. Mich interessiert sehr, welche Antworten die Forschung für diese Region hat."

Titelfoto: Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Wirtschaft: