Flugtaxis über der Elbe: Hier plant Dresden den Verkehr von morgen

Flugtaxis über der Stadt, Drohnen mit Paketen - was früher nach Science-Fiction klang, wird in Dresden gerade ernsthaft erforscht.

Von Benjamin Schön

Dresden - Flugtaxis über der Stadt, Drohnen mit Paketen - was früher nach Science-Fiction klang, wird in Dresden gerade ernsthaft erforscht. Dazu neue Ideen für Bus, Bahn und Straßenverkehr. So arbeiten Forscher gerade an der Mobilität der Zukunft. An der TU laufen gleich zwei große Projekte, die Verkehr besser, sauberer und sicherer machen sollen.

Zum Abschluss bekam die Ministerin noch einen kleinen Einblick in den Flugsimulator A320. © Thomas Türpe Eines davon heißt "AgiMo". Dahinter steckt eine einfache Idee: Verkehr mithilfe vieler Daten besser planen. "Wir untersuchen, wie Autos, Busse, Fahrräder und Fußgänger künftig effizienter zusammen funktionieren können", so Regine Gerike (53), Dekanin der Fakultät Verkehrswissenschaften. Dafür entsteht auch ein digitaler Zwilling des Verkehrs: ein virtuelles Abbild am Computer, mit dem sich neue Ideen erst testen lassen, bevor draußen etwas verändert wird. Gemeinsam mit Partnern wie der TU München und dem Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten rund 60 Wissenschaftler daran. Dresden Wirtschaft Butik Dresden schließt, auch Möbelhaus macht dicht: Das sagt der Filialleiter dazu Ein zweites Projekt schaut noch weiter in die Zukunft: "AirMetro".

Das Smart Mobility Lab bei Hoyerswerda soll eine Spielwiese für die Forscher werden. © André Wirsig

Dekanin Regine Gerike (53) präsentierte das Forschungsprojekt "AgiMo". © Thomas Türpe

Kommen Flugtaxis wirklich?