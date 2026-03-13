Flugtaxis über der Elbe: Hier plant Dresden den Verkehr von morgen
Dresden - Flugtaxis über der Stadt, Drohnen mit Paketen - was früher nach Science-Fiction klang, wird in Dresden gerade ernsthaft erforscht. Dazu neue Ideen für Bus, Bahn und Straßenverkehr. So arbeiten Forscher gerade an der Mobilität der Zukunft. An der TU laufen gleich zwei große Projekte, die Verkehr besser, sauberer und sicherer machen sollen.
Eines davon heißt "AgiMo". Dahinter steckt eine einfache Idee: Verkehr mithilfe vieler Daten besser planen. "Wir untersuchen, wie Autos, Busse, Fahrräder und Fußgänger künftig effizienter zusammen funktionieren können", so Regine Gerike (53), Dekanin der Fakultät Verkehrswissenschaften.
Dafür entsteht auch ein digitaler Zwilling des Verkehrs: ein virtuelles Abbild am Computer, mit dem sich neue Ideen erst testen lassen, bevor draußen etwas verändert wird.
Gemeinsam mit Partnern wie der TU München und dem Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten rund 60 Wissenschaftler daran.
Ein zweites Projekt schaut noch weiter in die Zukunft: "AirMetro".
Kommen Flugtaxis wirklich?
Hier geht es um Flugtaxis und Lieferdrohnen. Forscher wollen herausfinden, wie solche Geräte sicher durch den Himmel navigieren können – ohne mit normalen Flugzeugen zu kollidieren.
Getestet werden soll das unter anderem im Smart Mobility Lab bei Hoyerswerda. Die riesige Versuchshalle soll 2027 eröffnen und gilt schon jetzt als weltweit einzigartige Forschungsanlage.
Dass Flugtaxis wirklich kommen könnten, davon sind viele Experten überzeugt. Luftfahrtforscher Martin Lindner (35) sagt: "Es ist nicht mehr die Frage, ob es kommt, sondern wann es kommt." Noch sei der Weg allerdings lang. "Die Zulassung solcher Fluggeräte ist extrem aufwendig - manche Firmen sind daran schon gescheitert."
Auch Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) zeigte sich bei ihrem Besuch beeindruckt: "Mich hat das natürlich erst einmal erschlagen", sagt sie lachend. "Aber gerade der Blick von Dresden bis in die Lausitz ist spannend. Mich interessiert sehr, welche Antworten die Forschung für diese Region hat."
Titelfoto: Thomas Türpe