Ausverkauf: WMF-Filiale in Dresden schließt

Dresden - Hier ist bald Schluss: Mit knallroten Plakaten und einem Banner macht der Haushaltswaren-Hersteller WMF auf die Schließung seiner Filiale an der Seestraße in Dresden aufmerksam. "Alles muss raus", lautet das Motto der kommenden Wochen.

WMF gibt seine Filiale an der Seestraße in Dresden auf. © Steffen Füssel

Zum April gehen im Verkaufsraum die Lichter aus, wie das Unternehmen auf TAG24-Anfrage mitteilte. Die Entscheidung basiere auf strategischen Gründen.

"Alle Filialen unseres umfangreichen Filialnetzwerks werden regelmäßig hinsichtlich Lage, Besucherfrequenz und Wirtschaftlichkeit geprüft", heißt es. Jüngst sei dies auch in Sachsens Landeshauptstadt geschehen.

WMF betont, dass Schließungen nur erfolgen würden, wenn es "unumgänglich" sei. "Auch in 2026 und darüber hinaus planen wir Neueröffnungen."

Wie es mit den betroffenen Angestellten weitergeht, blieb unklar.