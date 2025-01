Gastwirt besorgt um Zukunft des Luisenhofs: Standseilbahn nur noch im Saisonbetrieb?

Balkon Dresdens: Der Luisenhof ist eine der bekanntesten und traditionsreichsten Gaststätten der Stadt. © imago/Olaf Döring

Das als Balkon Dresdens bekannte Traditionslokal eröffnete im Jahr 1895 - zeitgleich mit der Fertigstellung der Standseilbahn. Die fährt vom Körnerplatz in den höhergelegenen Ortsteil Weißer Hirsch, hält direkt vorm Luisenhof. Vom ganzjährigen Betrieb profitieren beide voneinander.

"Wir brauchen die Standseilbahn - und die Standseilbahn braucht uns", macht Gastronom Rühle klar.

"Ein reiner Saisonbetrieb würde gravierende Einschnitte für den Luisenhof-Betrieb und unsere 40 Mitarbeiter nach sich ziehen. Und andersherum wissen wir von den Kollegen der DVB, dass der Standseilbahn Fahrgäste fehlen, wenn das Restaurant geschlossen ist."

Was ein (vorübergehender) Ausfall der Bergbahn bedeutet, hat Rühle schon mehrfach erlebt. So habe er 30 Prozent weniger Umsatz verzeichnet, als die Standseilbahn vergangenen April und Mai nicht in Betrieb war.