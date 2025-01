So schlimm steht es wirklich um Dresdens Verkehrsbetriebe!

Er liest sich zusammengefasst so: Taktreduktionen für Busse und Bahnen - insbesondere in den Randlagen, Wegfall der Fähren Johannstadt und Niederpoyritz, Bergbahn-Verkehr nur noch zwischen Mai und Oktober.

Caroline adé? In Niederpoyritz stünde bei Sparzwang die Fähre vor dem Aus. © Ove Landgraf

Dieser Tage ein Mitglied des Dresdner Stadtrates zu sein, ist vermutlich einer der härtesten Jobs der Welt. Als Ehrenamtliche müssen die Volksvertreter in den nächsten Wochen überall millionenschwere Sparprogramme beschließen. Wer also vor dem Hintergrund möglicher Kürzungen bei den DVB mit dem Finger auf die ach so knausrigen Ratsmitglieder zeigt, der ist fehlgeleitet.

In der Organisation unseres Gemeinwesens sind Maß und Mitte verloren gegangen. In Berlin denken sich Regierungsvertreter ein Deutschland-Ticket aus, dessen Tragfähigkeit für die kommunalen Verkehrsunternehmen nicht zu Ende gedacht ist.

Allein in Dresden fanden - auch dank der 49-Euro-Flatrate - letztes Jahr fast 184 Millionen Fahrten statt. Rekord! Allerdings, ohne dass die DVB finanziell davon profitiert hätten. Busse und Bahnen müssen aber trotzdem bewegt, steigende Kosten für Mitarbeiter und Material bezahlt werden.

Wo also das nötige Kleingeld in dieser Notlage hernehmen? Beim profitablen Schwesterunternehmen SachsenEnergie konzentriert man sich lieber auf die eigene Kreditwürdigkeit und Eigenkapitalquote. Schließlich sollen Hunderte Millionen in die Dekarbonisierung und Energiewende gesteckt werden.

Auch von Sachsens führenden Bundes- und Landespolitikern ist kaum etwas zu hören. Am 23. Februar wird gewählt, da will man kurz vor knapp nicht noch mit unangenehmen Themen um die Ecke kommen. Also werden die schwierigen Entscheidungen den Freizeithelden des Stadtrates überlassen. Sie sind es, die am Ende den Frust überrumpelter Bürger spüren werden.