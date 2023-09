Großauftrag für Elbe Flugzeug-Werke: Lufthansa erhält neue Kabinen-Elemente aus Dresden

Dresden - Die Flieger-Experten der Elbe Flugzeugwerke (EFW) haben einen neuen Großauftrag an Land gezogen: Für mehrere Lufthansa-Maschinen gibt es bald neue Kabinen-Elemente, die in Dresden gefertigt werden.

Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) in Dresden freuen sich über einen neuen Großauftrag von Airbus. Lufthansa profitiert als erstes davon. © Norbert Neumann

Wie die EFW mitteilten, handelt es sich um gleich 38 Lufthansa-Flugzeuge, die ab Anfang 2025 neue Kabinen-Elemente von den Spezialisten für Leichtbaukomponenten erhalten.

Die A320-Passagiermaschinen, die etwa von Dresden nach Frankfurt und auf weiteren Kurz- und Mittelstrecken fliegen, sollen neue Gepäckfächer bekommen. Die sogenannten "Airspace L-Bins" würden 60 Prozent mehr Platz bieten und somit den Bedürfnissen von Airlines und Reisenden mehr entsprechen.

Große Einschränkungen muss Lufthansa während der Umbauten nicht hinnehmen: Gerade einmal drei bis fünf Tage würde der Einbau pro Flieger dauern, erklärten die EFW in ihrer Mitteilung. Weitere Änderungen an der Kabine würden weitestgehend vermieden werden. Der Umbau geschehe dann an verschiedenen Technik-Standorten von Lufthansa.

Flugzeugbauer Airbus wählte die Dresdner zum Beginn dieses Jahres als Hersteller der "Airspace L-Bins" aus. Die Flugzeugwerke würden jetzt eng mit dem Designteam bei Airbus zusammenarbeiten, "um ein optimiertes, kosteneffizientes und nachhaltiges Produkt anzubieten", wie es weiter hieß. Im Anschluss erhalte Airbus die Teile und gibt diese an die Airlines weiter.

Darüber freut sich ganz besonders EFW-Boss Jordi Boto: "Lieferant dieser Kabinen-Nachrüstlösung zu werden, zeigt, dass wir über alle Möglichkeiten verfügen, Airbus als Kunden mit Kabineninnensystemen zu unterstützen."