"Fünf Eiffeltürme verbaut": Infineon-Werk drei Monate früher fertig

Dresden - Auf los geht's los: Infineon startet in drei Wochen die Produktion in der neuen Smart Power Fab in Dresden . Das ist drei Monate vor dem geplanten Bauende. Die Chefetage spricht von einem "Leuchtturmprojekt für Europa".

Alle Achtung: Die neue Smart Power Fab von Infineon entstand innerhalb von drei Jahren. © Jürgen Lösel/dpa

Seit dem Spatenstich Anfang Mai 2023 vergingen gerade einmal drei Jahre bis zur Fertigstellung - ein in Deutschland seltener Vorgang. Das hohe Tempo veranlasste Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) bei einem Baustellenbesuch zu der scherzhaften Frage, ob Infineon nicht auch gleich den Ersatzbau für die eingestürzte Dresdner Carolabrücke errichten wolle.

Die Fakten zum Bau sind beeindruckend. Rund 450.000 Kubikmeter Erde wurden für das neue Werk ausgehoben - Infineon vergleicht die Menge mit dem Fassungsvermögen von 180 olympischen Schwimmbecken. Insgesamt wurden 35.000 Tonnen Stahl verbaut - nach Werksangaben entspricht das fünf Eiffeltürmen - und 150.000 Kubikmeter Beton.

Das Werksgebäude ragt über 40 Meter in die Höhe und 22 Meter in die Tiefe. Der Reinraum hat auf zwei Etagen eine Fläche von etwa drei Fußballfeldern. Die Fabrik wird zu 100 Prozent mit grünem Strom betrieben.

"Wir verzichten komplett auf Erdgas. Wir nutzen Industriewasser anstelle von Trinkwasser", sagt Produktionsvorstand Alexander Gorski (53).