Kraftpakete aus Pirna halten Hunderttausende Herzen im Takt

Litronik-Geschäftsführer Dr. Jens Werner mit dem Modell eines menschlichen Herzens. Der Herzschrittmacher wird zur Behandlung eines aus dem Takt geratenen Herzschlages eingesetzt. © Thomas Türpe

"Unsere Batterien sind mindestens 15 Jahre wartungsfrei. Das garantieren wir unseren Kunden", erklärt Dr. Jens Werner. Er ist Geschäftsführer der Firma Litronik Batterietechnologie, die in Pirna 350 Menschen beschäftigt.

Das Herz dieses Vorzeige-Betriebes schlägt in der Fertigung. 250 Frauen und Männer arbeiten dort in rollenden Schichten. Die Produktion von Hightech-Batterien für medizinische Produkte besteht aus gaaanz viel sorgfältigster Handarbeit. Jens Werner beschreibt das sachlich so: "Wir sind eine teilautomatisierte Manufaktur."

Beim Rundgang durch den Betrieb wird deutlich, was er meint. In streng abgeschirmten Reinräumen sitzen Frauen an großen Arbeitsplätzen und montieren höchst präzise kleine Batterien. Die Litronik-Mitarbeiterinnen tragen vorschriftsmäßige Schutzkleidung, Hauben, Mundschutz, Handschuhe. In dieser speziellen Arbeitsumgebung ist der Mensch der größte Störfaktor!

Jens Werner: "Unsere gesamte Produktion unterliegt strengsten Normen und Sicherheitsvorschriften. Alle Mitarbeiter, die in diesem Bereich eingesetzt werden, benötigen ein Jahr Einarbeitungszeit."

Die Herstellung von Anoden und Katoden für die Batterien verlangt neben Fingerfertigkeit höchste Präzision. Jeder Handgriff sollte da sitzen. Das gilt ebenso, wenn Schweißarbeiten unterm Mikroskop zu erledigen sind oder das Gewicht von Batterien bis auf drei Stellen nach dem Komma genau im Blick behalten werden muss.

Jens Werner: "Die Qualitätssicherung hat bei uns allerhöchsten Stellenwert. Wir müssen 15 Jahre Leben sichern."