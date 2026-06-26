Millionenverluste pro Hitzetag? Wirtschaftsexperte findet deutliche Worte

Dresden - Millionenverluste pro Hitzetag? Ein Dresdner Wirtschaftsexperte gibt Entwarnung.

Joachim Ragnitz (64) vom ifo-Institut Dresden sieht wegen der Hitze keine nachhaltigen Folgen für die Wirtschaft. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die zunehmende Hitze ist nach Einschätzung des Vize-Chefs des Ifo-Instituts Dresden, Joachim Ragnitz (64), keine Gefahr für die Wirtschaft. "Die Effekte sind vernachlässigbar", sagte der Wirtschaftswissenschaftler.

Die kurzfristigen Auswirkungen auf die Produktivität können seiner Einschätzung nach ausgeglichen werden.

Laut einer Studie des Beratungsinstituts Prognos im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales kostet ein einzelner Hitzetag, also ein Tag mit mindestens 30 Grad Celsius, die deutsche Wirtschaft rund 431 Millionen Euro, knapp 97 Prozent davon wegen sinkender Produktivität.

"Das klingt erst mal wahnsinnig viel", sagte Ragnitz. Gemessen am jährlichen Bruttoinlandsprodukt seien das aber nur 0,01 Prozent. Auf lange Sicht hält Ragnitz Arbeitsschutzmaßnahmen für angebracht.