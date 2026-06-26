Fahrradhändler raus, neuer Store rein: Schneller Wechsel an Prager Straße
Dresden - Neuer Store in Dresden angekündigt! Ab dem 1. Juli wird "JobRad Loop" in der dritten Etage des Globetrotter-Hauses an der Prager Straße zu finden sein. Bis vor wenigen Tagen war dort noch ein anderes Unternehmen tätig.
So hatte der Hamburger Fahrradhändler "Bike & Outdoor Company" (kurz: "B.O.C.") zum 22. Juni seine Filiale geschlossen. Auf 1100 Quadratmetern gab es einen Verkauf von Neu-Rädern, eine Indoor-Teststrecke sowie eine hauseigene Werkstatt.
Das Geschäft war erst vor rund zwei Jahren eröffnet worden. Zu den Gründen für die Schließung äußerte sich "B.O.C." auf TAG24-Anfrage nicht. Nun folgt ein schneller Wechsel: Zum neuen Monat wird "JobRad Loop" die ersten Kunden begrüßen.
"Aktuell wird die Fläche umfassend an das neue Nutzungskonzept angepasst", erklärt PR-Managerin Sabrina Strahl gegenüber TAG24.
Künftig stehe eine große Auswahl professionell aufbereiteter Fahrräder und E-Bikes unterschiedlicher Kategorien – von City-Bikes über Trekking-, Gravel- und Rennräder bis hin zu Mountainbikes – zur Verfügung.
"Alle Fahrräder durchlaufen bei 'JobRad Loop' einen standardisierten siebenstufigen Refurbishment-Prozess nach höchstem Qualitätsstandard. Verschleißteile werden ersetzt, sicherheitsrelevante Komponenten geprüft und bei E-Bikes zusätzlich Akku und Software kontrolliert", so Strahl.
Mehrere Gründe für Standortwahl in Dresden
Für die Münchner Firma ist es der erste stationäre Standort. "Wir sehen, dass sich das Kaufverhalten verändert: Immer mehr Menschen suchen nach nachhaltigen Alternativen zum Neukauf, möchten Produkte aber gleichzeitig vor Ort erleben, vergleichen und ausprobieren", sagt Sabrina Strahl.
Deshalb bleibe auch die vorhandene Teststrecke vollständig erhalten.
Man habe sich für Dresden entschieden, da die Stadt mit ihrer ausgeprägten Fahrradkultur, der hohen Affinität zu nachhaltiger Mobilität und der aktiven Outdoor-Community "ideale Voraussetzungen" biete.
"Gleichzeitig liegt Dresden in unmittelbarer Nähe zu unserem Refurbishment-Standort bei Leipzig, an dem wir Europas größten Standort für die professionelle Wiederaufbereitung von Fahrrädern und E-Bikes betreiben", erklärt die Marketing-Managerin.
Dadurch könnten Logistik, Warenverfügbarkeit und Service optimal miteinander verbunden werden.
Titelfoto: Holm Helis